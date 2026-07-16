Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена привлечь краткосрочное финансирование от держателей своих облигаций. Как сообщает Reuters, дополнительные средства необходимы перевозчику, чтобы поддерживать ликвидность во время пересмотра структуры капитала и снизить риск дефолта.

Авиакомпания airBaltic планирует обратиться к держателям облигаций с предложением предоставить краткосрочное финансирование. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уведомление компании, направленное инвесторам.

Вопрос будет рассмотрен на собрании держателей облигаций, назначенном на 3 августа.

Согласно документу, временное финансирование необходимо перевозчику на период пересмотра структуры капитала. Компания рассчитывает сохранить достаточный уровень ликвидности до завершения этого процесса.

В уведомлении отмечается, что принять участие в финансировании сможет каждый держатель облигаций. При этом сумма, которую рассчитывает привлечь airBaltic, пока не раскрывается.

Представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс подтвердил LETA, что собрание инвесторов действительно состоится 3 августа. По его словам, компания будет постепенно информировать о дальнейших решениях, однако подробности пока не комментирует.

Необходимость поиска дополнительных средств ранее уже признавалась самой компанией. В годовом отчете говорится, что в 2026 году airBaltic, несмотря на ожидаемое улучшение операционных показателей, продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком.

По оценке руководства, для прохождения зимнего сезона 2026/2027 годов компании потребуется дополнительно от 100 до 150 млн евро.

Для пассажиров эти переговоры пока не означают изменений в расписании или продаже билетов. Речь идет о поиске финансирования, которое должно обеспечить стабильную работу авиакомпании в ближайшие месяцы.

Финансовое положение airBaltic остается под пристальным вниманием инвесторов. В апреле правительство Латвии предоставило перевозчику краткосрочный заем в размере 30 млн евро, который должен быть возвращен уже в августе.

Дополнительным сигналом для рынка стало то, что с марта заметно выросла доходность облигаций airBaltic со сроком погашения в 2029 году, что обычно отражает рост опасений инвесторов относительно кредитных рисков.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочному рейтингу компании уровень CCC- и поместило его на пересмотр с негативным прогнозом. Аналогичный статус получили и облигации авиакомпании объемом 380 млн евро. В июне airBaltic также не перечислила необходимый остаток средств на резервный счет по этим облигациям.

Несмотря на финансовые трудности, операционная деятельность компании продолжает расти. В прошлом году оборот группы увеличился на 4,2% — до 779,3 млн евро, а чистый убыток сократился почти в три раза и составил 44,3 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.

Сейчас исход переговоров с держателями облигаций станет одним из ключевых факторов, который определит финансовую устойчивость airBaltic в ближайшей перспективе.