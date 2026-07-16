Лизинговые компании, ссудно-сберегательные общества, быстрые кредиты… Разнообразие национальной финансовой жизни давно не ограничивается традиционными банковскими учреждениями. Всех их хотят отдать под надзор Банка Латвии. Ростовщики упираются.

Долги отдают только трусы?

По данным Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), который в настоящее время осуществляет надзор за небанковским кредитованием, потребительский долговой портфель Латвии, включающий небанковские кредиты, составляет 1,8 миллиарда евро. В среднем почти по 1000 евро на каждого латвийца, включая новорожденных и высокооплачиваемых чиновников.

Отдают долги с трудом. Небанковские кредиты составляет около 34% от общего объема всех потребительских долгов, переданных на внесудебное взыскание. 152 тысячи жителей Латвии имеют серьезные просрочки по кредитам. В целом из-за финансовых трудностей 6,7% латвийцев не в состоянии своевременно погашать свои кредиты и оплачивать счета.

Министерство финансов во главе с Марисом Кучинскисом («Объединенный список», ОС) затеяло масштабную реформу сектора – небанковских кредиторов планируют забрать у ЦЗПП и отдать Банку Латвии до конца нынешнего года.

ЕЦБ просил его не беспокоить

На прошлой неделе Комиссия Сейма по бюджету, финансам и налогам, которой руководит также номинант ОС Айва Виксна, рассматривала изменения сразу в 13 нормативных актах – от специфических, вроде Закона об обществах управления вкладами, до Гражданско-процессуального закона. По оценке Минфина, нововведения направлены на осуществление «принципа хорошего управления». В отрасли необходимо «интегральное регулирование».

Пакет законопроектов был направлен на оценку Европейскому центральному банку, но во Франкфурте-на-Майне раскрыли глаза – все это находится в компетенции местных властей. Потому А.Виксна пожелала все провести максимально быстро:

– Думаю, дискуссии были продуктивными; нам не следует возвращаться к теме – нужно, не нужно. Главное, чтобы для потребителей было эффективно…

Межведомственная несогласованность

Выступила затем Зайга Лиепиня – директор ЦЗПП, который занимается отслеживанием не только бракованных товаров и нерадивых туроператоров, но еще и финансовыми услугами. Последние контролировались 18 лет, причем клиенты были «самыми уязвимыми».

Несмотря на миллиардные обороты отрасли Центр в настоящее время поддерживает всего 3 судопроизводства в отношении небанковского сектора. Но расставаться с поднадзорными ростовщиками ЦЗПП не хочет.

В целом, госпожа Лиепиня не считает, что у Банка Латвии, коему предполагается передать контроль над данной сферой, есть соответствующие ресурсы и компетенции. Директор за то, чтобы и в дальнейшем люди могли бы в индивидуальном порядке обращаться в ЦЗПП со своими жалобами.

Банк Латвии обиделся на намеки о некомпетентности. Санта Пургайле, вице-президент Банка Латвии, заявила, что уже сейчас достойно оценивает риски участников рынка – и находящихся под надзором банков, и остающихся под контролем ЦЗПП небанков. БЛ, по заверениям Пургайле, «полностью способен» осуществлять контроль над всем, что шуршит и звенит, кто бы это не выдавал в долг.

– Концентрация надзора в одном учреждении умножит ясность у потребителей. Там и будут искать поддержку. «Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу, – торжественно пообещала г-жа Пургайле. – В этом сомнения нет».

Есть сомнения

Используя системный анализ данных, БЛ намерен «превентивно» воздействовать на рынок небанковских услуг. Потребителям, чьи финансовые способности будут оцениваться путем сопоставления метаданных, «не будет возможности агрессивных заимствований», обещают в Банке Латвии.

Лишат возможности также оформлять кредиты на недееспособных персон.

Латвийское объединение юристов и Ассоциация защиты интересов потребителей Латвии, со своей стороны, упираются. Лоббистские организаторы не горят желанием переезжать из под одной «крыши» под другую и выдвигают ряд претензий:

Не идентифицированы недостатки в работе ЦЗПП, обосновывающие «столь радикальную институционную реформу»;

Реформа раздробит рассматриваемые жалобы;

Все процедуры нужно будет разрабатывать в Банке Латвии с нуля.

Реформа потребует дополнительных расходов.

«Передача функций защиты потребителей структуре, находящейся вне иерархии непосредственной исполнительной власти и механизма политической ответственности, фактически означает отделение этих функций от системы государственного управления, не соответствующей публично-правовой природе защиты прав потребителей. Основной задачей Банка Латвии является стабильность цен, содержание и контроль системы кредитных учреждений, обеспечение оборота наличных денег, а не решение индивидуальных жалоб. Существует риск, что может уменьшиться внимание к проблемам потребителей».

Защита потребителей кредитов

В видении юристов и защитников потребителей, не до конца проработано и соответствие Регуле ЕС 2027/2394 и Директиве ЕС 2023/2225.

Центр защиты прав потребителей, считают лоббисты-активисты, вполне достойно справлялся с делом: «Годами усовершенствованы критерии распознавания недобросовестной рекламы и несправедливых условий договоров, основаны на реальных прецедентах и практике вещей. Созданы эффективные процессы рассмотрения жалоб и прямая коммуникация с населением – канал, который будет непросто перенести без потери качества. Потребители уже знают, куда обращаться с проблемой. Смена учреждения создает переходный период, в течение которого может снизиться доступность и узнаваемость».

Между прочим, присутствовавшие на комиссии Сейма представители коммерсантов-небанкиров, отметили, что существующее законодательство позволяет, к примеру, крупному банку Эстонии создать в Латвии предприятие по оказанию потребительских кредитов – и безо всякого интереса со стороны БЛ…

Все проблемы от бедности

В свое время в ЛР главным по кредитной теме ведомством являлась Комиссия по финансовому рынку и капиталу (FKTK). Однако легендарный «Фуктук» ликвидировали в ходе гонений на банки – на рубеже 2022-2023 годов. Вот так и получилось, что здоровый кусок народного хозяйства остался без присмотра.

В связи со всем этим, конечно, понятно – что же стоит в комнате за слон, или рояль в кустах. А предмет сей – острый дефицит нала у населения ЛР, выросшего за последние лет 20 в условиях товарного изобилия и соблазнов, но в моменте оказавшемся без денюжки.

Вопрос в том, что теперь делать с такими – давать в долг, в тщетной надежде на возврат; либо вовсе не давать. Стратегические решения, кои нужно будет, как ни крути, принять перед выборами!

А между тем, Латвия все еще не исчезла из проскрипционных списков организации по борьбе с отмыванием денег Moneyval, где оценивается и уровень бюрократизации БЛ. Доверие, которое начало восстанавливаться после «капитального ремонта» финансовой системы, легко утратить, но трудно вернуть.