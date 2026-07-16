Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хотели сделать безопаснее, но получили обратный эффект? Что происходит с электросамокатами 1 285

Бизнес
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электросамокат Bolt

После введения обязательной проверки водительских прав и тестов на реакцию перед каждой поездкой спрос на прокатные электросамокаты в Латвии снизился. В компании Bolt считают, что новые требования отпугивают пользователей, но не решают проблему безопасности.

Обязательная проверка водительских прав и тест на реакцию перед каждой поездкой на арендованном электросамокате привели к снижению спроса на услугу. Об этом сообщил руководитель направления микромобильности Bolt в Латвии Роналдс Аболс.

По его словам, из-за новых требований компания уже сократила парк самокатов в нескольких городах, в том числе в Елгаве и Лиепае.

Аболс отметил, что требования, вступившие в силу 1 апреля, являются уникальными для Европы. Ни в одной другой стране перед каждой поездкой на арендованном электросамокате не требуется одновременно проходить тест на реакцию и подтверждать наличие водительского удостоверения.

По словам представителя компании, часть пользователей отказалась от сервиса из-за отсутствия водительских прав, а другие сталкиваются с техническими проблемами при прохождении теста на реакцию — например, из-за погодных условий или устаревших мобильных устройств.

В Bolt считают, что столь жесткое регулирование тормозит развитие микромобильности, при этом не повышая безопасность дорожного движения. Напротив, пользователи чаще пересаживаются на частные электросамокаты, к которым предъявляется значительно меньше требований.

Компания обращает внимание, что владельцам личных самокатов не нужно проходить тест на реакцию перед поездкой, а водительские права могут проверить только сотрудники полиции. Кроме того, ограничения скорости на частных устройствах нередко можно обойти, что позволяет разгоняться значительно быстрее разрешенных 25 км/ч.

По данным Bolt, около 60% зарегистрированных в CSDD электросамокатов принадлежат частным владельцам, а 40% относятся к сервисам проката. При этом полиция не ведет отдельной статистики ДТП и нарушений с участием частных и прокатных самокатов, поэтому оценить влияние новых требований на безопасность невозможно.

В компании считают, что регулирование должно распространяться на всех участников движения, а не только на сервисы проката. Напомним, с 1 апреля 2026 года в Латвии перед каждой поездкой на арендованном электросамокате обязательны проверка возраста, водительских прав и тест на реакцию для выявления возможного состояния опьянения.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия #bolt #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Работник на производстве
Изображение к статье: 2000 гривен.
Изображение к статье: Paramount
Изображение к статье: Крупнейший портовый оператор ОАЭ DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пластик
Наша Латвия
Изображение к статье: Наташа Королева
Люблю!
Изображение к статье: Радар
Наша Латвия
Изображение к статье: Вантовый мост в Риге
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Вышел первый трейлер новой комедии "Диггер"
Культура &
Изображение к статье: Применение синтетических удобрений и пестицидов
Люблю!
Изображение к статье: Пластик
Наша Латвия
Изображение к статье: Наташа Королева
Люблю!
Изображение к статье: Радар
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео