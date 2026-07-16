После введения обязательной проверки водительских прав и тестов на реакцию перед каждой поездкой спрос на прокатные электросамокаты в Латвии снизился. В компании Bolt считают, что новые требования отпугивают пользователей, но не решают проблему безопасности.

Обязательная проверка водительских прав и тест на реакцию перед каждой поездкой на арендованном электросамокате привели к снижению спроса на услугу. Об этом сообщил руководитель направления микромобильности Bolt в Латвии Роналдс Аболс.

По его словам, из-за новых требований компания уже сократила парк самокатов в нескольких городах, в том числе в Елгаве и Лиепае.

Аболс отметил, что требования, вступившие в силу 1 апреля, являются уникальными для Европы. Ни в одной другой стране перед каждой поездкой на арендованном электросамокате не требуется одновременно проходить тест на реакцию и подтверждать наличие водительского удостоверения.

По словам представителя компании, часть пользователей отказалась от сервиса из-за отсутствия водительских прав, а другие сталкиваются с техническими проблемами при прохождении теста на реакцию — например, из-за погодных условий или устаревших мобильных устройств.

В Bolt считают, что столь жесткое регулирование тормозит развитие микромобильности, при этом не повышая безопасность дорожного движения. Напротив, пользователи чаще пересаживаются на частные электросамокаты, к которым предъявляется значительно меньше требований.

Компания обращает внимание, что владельцам личных самокатов не нужно проходить тест на реакцию перед поездкой, а водительские права могут проверить только сотрудники полиции. Кроме того, ограничения скорости на частных устройствах нередко можно обойти, что позволяет разгоняться значительно быстрее разрешенных 25 км/ч.

По данным Bolt, около 60% зарегистрированных в CSDD электросамокатов принадлежат частным владельцам, а 40% относятся к сервисам проката. При этом полиция не ведет отдельной статистики ДТП и нарушений с участием частных и прокатных самокатов, поэтому оценить влияние новых требований на безопасность невозможно.

В компании считают, что регулирование должно распространяться на всех участников движения, а не только на сервисы проката. Напомним, с 1 апреля 2026 года в Латвии перед каждой поездкой на арендованном электросамокате обязательны проверка возраста, водительских прав и тест на реакцию для выявления возможного состояния опьянения.