Инвестиционный потенциал раскинутой по всему миру латышской диаспоры оценивается примерно в один миллиард евро в год. Однако привлечению этого капитала мешают разрозненность информации, нехватка времени и недоверие к государственным институтам Латвийской Республики.

Ресурс для инвестиций

Деньги в карманах эмигрировавших жителей ЛР пересчитала представитель Латвийского университета Лига Браслиня в исследовании «Скрытый двигатель: раскрытие потенциала капитала диаспоры для роста Латвии». Браслиня представила результаты исследования на семинаре, посвященном 70-летию Всемирного объединения свободных латышей (ВОСЛ).

По словам исследователя, за рубежом проживает около 400 тысяч представителей латвийской диаспоры, и рассматривать ее следует не только как демографическую группу, но и как стратегический ресурс для развития экономики Латвии.

Всего-то надо с каждого уехавшего получить по 2,5 тыс евро, и искомый миллиард влился бы в экономику отчизны. В исследовании, впрочем, не говорится – готовы ли эмигранты вкладывать деньги в страну, из которой уехали.

Что им мешает?

Зато исследовательница Браслиня выяснила, что разбогатевшим на чужбине эмигрантам мешает делиться деньгами с родиной предков.

Исследование утверждает, что интерес к инвестициям в Латвию среди представителей диаспоры остается высоким. Однако ему препятствуют нехватка времени, сложность управления инвестициями и недостаточное доверие к государственным учреждениям Латвийской Республики.

В числе других препятствий названы разрозненность информации, сложные административные процедуры и недостаток готовых к финансированию инвестиционных проектов.

При этом главными мотивами для вложений являются возможность получить прибыль, доверие к конкретным проектам и желание внести вклад в развитие общества, отметила Браслиня.

В качестве возможного решения исследование предлагает создать профессионально управляемый, децентрализованный инвестиционный фонд, которым будет руководить сама диаспора. Такой фонд должен строиться на доверии участников, а не управляться централизованно государством.

От России до Южной Америки

В состав правления Всемирного объединения свободных латышей входят 15 представителей: пять — из США, по три — из Канады и Австралии, по одному — из Южной Америки и России, а также два — из Европы.