Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила запрещенные пищевые добавки, которые поставляет в страну интернет-магазин, зарегистрированный в Литве.

Цель Proteinas.lt, как заявлено на странице магазина proteini.lv, предложить как можно больше качественных пищевых добавок для спорта, диеты и здорового образа жизни.

Все предлагаемые пищевые добавки имеют высокое качество, соответствуют требованиям безопасности и сертифицированы Центром общественного здравоохранения Литвы, сообщается на странице интернет-магазина.

Тем не менее предлагаемые здесь пищевые добавки, на данный момент, не разрешены в Латвии, комментирует ситуацию Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

Портал bb.lv рекомендует соблюдать осторожность!