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Литва накачивает Латвию опасными пищевыми добавками 0 324

Бизнес
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не все пищевые добавки приносят пользу

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила запрещенные пищевые добавки, которые поставляет в страну интернет-магазин, зарегистрированный в Литве.

Цель Proteinas.lt, как заявлено на странице магазина proteini.lv, предложить как можно больше качественных пищевых добавок для спорта, диеты и здорового образа жизни.

Все предлагаемые пищевые добавки имеют высокое качество, соответствуют требованиям безопасности и сертифицированы Центром общественного здравоохранения Литвы, сообщается на странице интернет-магазина.

Тем не менее предлагаемые здесь пищевые добавки, на данный момент, не разрешены в Латвии, комментирует ситуацию Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

Портал bb.lv рекомендует соблюдать осторожность!

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#Литва #Латвия #спорт #безопасность #интернет-магазин #здоровый образ жизни #пищевые добавки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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