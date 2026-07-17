Десять лет назад в программе летней занятости принимали участие немногим более четырех тысяч школьников, а в 2025 году их число уже превысило десять тысяч, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости.

Работодатели отмечают, что трудоустройство молодежи не только помогает заполнить сезонные вакансии, но и служит эффективным инструментом подбора персонала - предприятия могут оценить потенциальных работников в реальной рабочей среде и своевременно сформировать кадровый резерв. На рынке труда, где все чаще говорят о нехватке квалифицированных специалистов, трудоустройство школьников больше не является лишь краткосрочным решением для заполнения вакансий, говорит руководитель агентства по привлечению талантов "Nextra" Эвия Шалте.

"Это возможность для компаний развивать будущие таланты и укреплять команду в долгосрочной перспективе. Молодежь привносит в рабочую среду энергию, желание учиться, хорошие цифровые навыки и смелость задавать вопросы, что нередко помогает посмотреть на привычные процессы с другой точки зрения. Они еще не ограничены привычками и часто предлагают идеи, которые опытные коллеги в повседневной рутине уже не замечают", - отмечает Шалте.

Для того чтобы первый трудовой опыт был успешным для обеих сторон, важны структурированное вводное обучение, четко сформулированные ожидания от работы, регулярная обратная связь и ментор, к которому можно обратиться с вопросами.

"Молодому человеку важно не только знать, что нужно делать, но и понимать, почему это важно и как его работа влияет на общий результат. Именно такие вещи формируют чувство причастности и мотивацию. На мой взгляд, сейчас в Латвии следовало бы изменить и сам взгляд на трудоустройство молодежи. Мы часто слышим утверждение, будто молодежь не хочет работать, но гораздо важнее вопрос - что компания может сделать для того, чтобы молодой человек захотел остаться? Работодатели, способные обеспечить качественный первый трудовой опыт, получают не только мотивированных и лояльных сотрудников, но и формируют свою репутацию и привлекательность для следующих поколений", - отмечает руководитель "Nextra".

Сеть магазинов "ELVI" участвует в программе занятости школьников уже с 2018 года, и за это время свой первый трудовой опыт в ее магазинах получили около 1500 подростков по всей Латвии. "Большая часть школьников подавала повторные заявки на работу в "ELVI", а 77 молодых людей начали постоянные трудовые отношения после достижения совершеннолетия. Многие из них за эти годы также добились профессионального роста - стали старшими продавцами и руководителями смен", - рассказала член правления "ELVI Latvija" Лайла Вартукаптейне.