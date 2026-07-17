В 2000 году, еще до того как Латвия стала членом Европейского союза, ее долг в размере 0,8 млрд евро казался небольшим, так как составлял всего 12,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,6 млрд евро, что составляло 48,6% от ВВП.

В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 млрд евро, хотя в 2019 году он составлял всего 11,2 млрд евро. Фактически за 25 лет государственный долг вырос в 25 раз.

Самый стремительный рост происходил в годы потрясений. Во время финансового кризиса с 2008 по 2011 год долг вырос с 1,9 млрд евро почти до 9 млрд евро, а во время пандемии "Covid-19" с 2020 по 2022 год - с 12,9 млрд евро до 16 млрд евро. За последние годы - с 2023 по 2025 год - госдолг увеличился еще на 4 млрд евро, превысив любые ранее сделанные прогнозы.

Дальше - "лучше". Как показывают прогнозы Минфина о макроэкономических показателях на период до 2030 года, объем государственного долга в 2030 году составит 30,4 млрд евро, что будет на 10 млрд евро больше по сравнению с 2025 годом. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, нет, поскольку повысить налоговые ставки или ввести новые налоги, которые могли бы обеспечить дополнительное финансирование для обороны, в предвыборной атмосфере вряд ли возможно. К тому же прогнозируемый уровень долга общего правительства вырастет в 2030 году до 54% от ВВП по сравнению с 47% в 2025 году, что станет рекордом для Латвии. Пока это всего лишь прогноз, и реальная жизнь может внести свои коррективы, но, по сути, за 30 лет госдолг вырастет в 38 раз.

Большим госдолгом в современном мире никого не удивишь. Большинство стран мира жили, живут и будут жить с дефицитом бюджета, поэтому вынуждены брать займы. Латвия - не исключение. Страна живет в долгах постоянно, то есть всегда тратит больше, чем способна заработать сама, и это приходится покрывать за счет заимствований. Латвию нередко хвалят за то, что размер ее госдолга относительно невелик по отношению к ВВП, а тем более в сравнении с долгами других стран. Однако, как показывает горький опыт, если ВВП сокращается, долг никуда не исчезает, а возрастает лишь его доля по отношению к ВВП, и тогда не остается ничего другого, кроме урезания расходов и повышения налоговых ставок.