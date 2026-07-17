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Такая квартира нужна самому: в Риге отказываются продавать советское жилье 1 1219

Бизнес
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: рига

За год количество предложений о продаже квартир в Риге резко сократилось, говорится в обзоре рынка компании Arco Real Estate.

Общее количество выставленных на продажу квартир оказалось на 15% ниже, чем годом ранее, а в крупнейших микрорайонах Риги снижение составило даже 23%.

В июне 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги на продажу было выставлено чуть более 1100 квартир. Проанализировав ситуацию по отдельным микрорайонам, специалисты пришли к выводу, что наибольшее количество предложений в июне по-прежнему было сосредоточено в Агенскалнсе — 177 квартир, тогда как наименьшее — в Болдерае, где продавалось всего 22 квартиры.

В июне наиболее заметный рост числа предложений был зафиксирован в Зиепниеккалнсе — на 15%, а самое значительное сокращение произошло в Межциемсе — на 23%.

Если же учитывать размер микрорайонов, то есть количество предложений в расчете на число жителей, наиболее активное предложение квартир было зарегистрировано в Агенскалнсе, а самое низкое — в Болдерае.

Отметим, что в мае 2026 года средняя цена серийных квартир в Риге составила 956 евро за квадратный метр.

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#Рига #недвижимость #микрорайоны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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