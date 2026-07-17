Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У жителей Латвии нет денег на дорогую недвижимость. Кто ее будет покупать? 3 761

Бизнес
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорогие квартиры в Латвии больше не актуальны

При сравнении стран Балтии эстонцы выделяются большей готовностью приобретать дорогую недвижимость, говорится в недавнем исследовании рынка.

Разница особенно заметна в более высоких ценовых категориях.

В Эстонии 17% респондентов готовы заплатить за покупку недвижимости от 200 000 до 300 000 евро, а 9% — более 300 000 евро. В Литве эти показатели составляют 10% и 4% соответственно, а в Латвии — 3% и 3%.

Сообщается, что наиболее чувствительны к цене латвийцы: 35% из них готовы заплатить менее 50 000 евро, а 31% — от 50 001 до 100 000 евро. Это означает, что для двух третей респондентов в Латвии подходящая цена на жилье составляет до 100 000 евро.

В Литве ситуация несколько больше похожа на эстонскую, но доля высоких ценовых диапазонов все же уступает эстонской: жилье дороже 200 000 евро готовы купить 14% литовских респондентов против 26% в Эстонии.

Ну, что дорогие жители Латвии, - назад в хрущевки?

Больше о недвижимости в Риге читайте здесь

×
Читайте нас также:
#жилье #Эстония #Литва #недвижимость #Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Золото
Изображение к статье: Газпром
Изображение к статье: Обрывающиеся рельсы
Изображение к статье: Самолет airBaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Светлана Маслякова
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Колючая проволока
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.
Политика
Изображение к статье: Уроки вежливости
Техно
1
Изображение к статье: Кадр из фильма "Обсессия".
В мире
Изображение к статье: Светлана Маслякова
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Колючая проволока
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео