Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) наложил на небанковского кредитора DelfinGroup штраф в размере 285 000 евро. По мнению регулятора, компания недостаточно тщательно проверяла платежеспособность клиентов, что могло привести к выдаче кредитов людям, не способным их погасить.

PTAC пришел к выводу, что DelfinGroup в течение длительного времени нарушал требования законодательства при оценке кредитоспособности заемщиков. Регулятор установил, что компания не запрашивала информацию обо всех действующих обязательствах клиентов во всех кредитных бюро, из-за чего оценка их финансового положения была неполной.

По данным PTAC, это привело к тому, что часть кредитов была выдана клиентам, которым их предоставлять не следовало, а некоторые заемщики приняли на себя чрезмерную долговую нагрузку.

Регулятор также предупредил, что в случае повторного аналогичного нарушения может быть рассмотрен вопрос о приостановке лицензии компании.

При этом PTAC учел, что с 30 сентября 2025 года компания уже использует данные всех кредитных бюро, поэтому размер штрафа был снижен на 5%. Итоговая сумма составляет 285 тыс. евро, что соответствует 0,46% годового оборота и 4,16% чистой прибыли компании за 2025 год.

В DelfinGroup с решением не согласны и считают его необоснованным. В компании заявили, что еще несколько лет назад обращали внимание PTAC на пробелы в законодательстве и предлагали урегулировать порядок использования данных кредитных бюро, однако регулятор предпочел «тактику наказаний вместо диалога».

Компания также отмечает, что дело касается обстоятельств шестилетней давности, а сегодня она уже получает сведения из обоих действующих кредитных бюро. Кроме того, DelfinGroup предлагает создать единую государственную базу кредитных историй или обязать всех кредиторов передавать данные одновременно во все кредитные бюро.

Решение PTAC еще может быть обжаловано в суде. Однако этот случай вновь поднял вопрос о необходимости реформы системы обмена кредитной информацией и единых правил оценки платежеспособности заемщиков для всех участников рынка.