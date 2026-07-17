Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии оштрафовали одного из крупнейших небанковских кредиторов 0 136

Бизнес
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выдача кредита

Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) наложил на небанковского кредитора DelfinGroup штраф в размере 285 000 евро. По мнению регулятора, компания недостаточно тщательно проверяла платежеспособность клиентов, что могло привести к выдаче кредитов людям, не способным их погасить.

PTAC пришел к выводу, что DelfinGroup в течение длительного времени нарушал требования законодательства при оценке кредитоспособности заемщиков. Регулятор установил, что компания не запрашивала информацию обо всех действующих обязательствах клиентов во всех кредитных бюро, из-за чего оценка их финансового положения была неполной.

По данным PTAC, это привело к тому, что часть кредитов была выдана клиентам, которым их предоставлять не следовало, а некоторые заемщики приняли на себя чрезмерную долговую нагрузку.

Регулятор также предупредил, что в случае повторного аналогичного нарушения может быть рассмотрен вопрос о приостановке лицензии компании.

При этом PTAC учел, что с 30 сентября 2025 года компания уже использует данные всех кредитных бюро, поэтому размер штрафа был снижен на 5%. Итоговая сумма составляет 285 тыс. евро, что соответствует 0,46% годового оборота и 4,16% чистой прибыли компании за 2025 год.

В DelfinGroup с решением не согласны и считают его необоснованным. В компании заявили, что еще несколько лет назад обращали внимание PTAC на пробелы в законодательстве и предлагали урегулировать порядок использования данных кредитных бюро, однако регулятор предпочел «тактику наказаний вместо диалога».

Компания также отмечает, что дело касается обстоятельств шестилетней давности, а сегодня она уже получает сведения из обоих действующих кредитных бюро. Кроме того, DelfinGroup предлагает создать единую государственную базу кредитных историй или обязать всех кредиторов передавать данные одновременно во все кредитные бюро.

Решение PTAC еще может быть обжаловано в суде. Однако этот случай вновь поднял вопрос о необходимости реформы системы обмена кредитной информацией и единых правил оценки платежеспособности заемщиков для всех участников рынка.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #кредиты #права потребителей
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электросамокат Bolt
Изображение к статье: welcome to latvia
Изображение к статье: Кредиты Эксклюзив!
Изображение к статье: Солнечные панели

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бланк и деньги
В мире
Изображение к статье: «Монстры на каникулах» получат пятую часть
Культура &
Изображение к статье: Артурc Упитис
ЧП и криминал
Изображение к статье: женщина на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Магазинные полки
Наша Латвия
Изображение к статье: Киркоров с дочеррью
Люблю!
Изображение к статье: Бланк и деньги
В мире
Изображение к статье: «Монстры на каникулах» получат пятую часть
Культура &
Изображение к статье: Артурc Упитис
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео