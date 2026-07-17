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Золото дорожает без остановки: что будет дальше 0 309

Бизнес
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Золото

За последние пять лет золото подорожало почти втрое и продолжает обновлять ценовые рекорды. Одни аналитики уверены, что к 2031 году стоимость унции может достичь 8000 долларов, другие считают такой прогноз слишком оптимистичным.

С 2020 года цена золота выросла с 1585 долларов за унцию до более чем 4500 долларов. Эксперты объясняют этот рост сразу несколькими факторами: сравнительно низкими процентными ставками, высоким спросом на золотые слитки и монеты, а также активными закупками драгоценного металла центральными банками, передает entrevue.fr.

По данным исследования Deutsche Bank Research, Китай, Индия, Россия, Турция и ряд других стран продолжают увеличивать свои золотые резервы. Аналитики банка прогнозируют, что при сохранении нынешней тенденции к 2031 году цена золота может достичь 8000 долларов за унцию.

Эксперт Deutsche Bank Майкл Хсуэ отмечает, что главным двигателем рынка стали центральные банки, которые покупают золото практически независимо от его стоимости. По его мнению, именно этот устойчивый спрос обеспечил стремительный рост цен в последние годы.

Другие аналитики называют дополнительные причины подорожания. Эксперт Landesbank Baden-Württemberg Франк Шалленбергер связывает рост стоимости золота с ожиданиями снижения процентных ставок, ослаблением доллара и интересом со стороны инвесторов в криптовалюты, которые все чаще используют драгоценный металл для диверсификации активов.

Аналитик DZ Bank Томас Кулп считает главным фактором усиливающуюся геополитическую напряженность. В периоды нестабильности золото традиционно воспринимается как надежный защитный актив.

При этом мнения специалистов относительно дальнейших перспектив расходятся. Шалленбергер рекомендует держать в золоте лишь 5–10% инвестиционного портфеля, считая это хорошей защитой от рыночных колебаний. Майкл Хсуэ придерживается более оптимистичной позиции и считает золото надежным средством сохранения капитала в условиях инфляции и политической нестабильности.

Что касается прогнозов, то далеко не все разделяют ожидания Deutsche Bank. По мнению Шалленбергера, темпы покупок золота центральными банками и фондами уже начали снижаться, поэтому удвоение цены в ближайшие пять-шесть лет выглядит маловероятным. Томас Кулп занимает промежуточную позицию, прогнозируя рост примерно до 5000 долларов за унцию в течение ближайшего года при сохранении текущего спроса.

Эксперты сходятся в одном: золото остается одним из главных защитных активов в периоды экономической и геополитической неопределенности. Однако насколько высоко поднимется его цена в ближайшие годы, пока остается предметом споров — прогнозы варьируются от умеренного роста до новых исторических рекордов.

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#инвестиции #финансы #инфляция #золото #геополитика #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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