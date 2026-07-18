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Бензин в Риге снова самый дорогой в Балтии: как изменились цены за неделю 1 80

Бизнес
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Канистры для топлива
ФОТО: LETA

За прошлую рабочую неделю топливо в странах Балтии дорожало неравномерно. В Риге и Вильнюсе цены выросли, тогда как в Таллине заметно снизились. В результате латвийская столица вновь стала самым дорогим городом региона по стоимости бензина.

По данным агентства LETA, к концу недели литр бензина 95-й марки в Риге стоил 1,844 евро — это самый высокий показатель среди трех балтийских столиц. За неделю цена выросла на 3,9%.

Дизельное топливо в Риге подорожало еще сильнее — на 6,4%, до 1,824 евро за литр. Однако самым дорогим дизель остается в Вильнюсе.

В столице Литвы бензин за неделю прибавил 1,2%, достигнув 1,729 евро за литр. Дизельное топливо подорожало на 3,6% — до 1,889 евро за литр, что стало самой высокой ценой среди стран Балтии.

Совершенно противоположная ситуация сложилась в Таллине. Там стоимость 95-го бензина за неделю снизилась сразу на 5,4% — до 1,579 евро за литр, а дизель подешевел на 6%, до 1,479 евро за литр.

Таким образом, к концу недели Таллин оказался самым дешевым городом Балтии как по бензину, так и по дизельному топливу.

Изменились и цены на автомобильный газ. В Риге он подорожал на 6,4% и достиг 0,995 евро за литр. В Таллине цена немного снизилась — на 0,2%, до 0,976 евро за литр, а в Вильнюсе осталась без изменений — 0,759 евро за литр.

Разница между столицами остается весьма заметной. Если по бензину Рига удерживает первое место по дороговизне, то по дизельному топливу лидирует Вильнюс, а наиболее низкие цены на оба вида топлива сейчас сохраняются в Таллине.

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#Рига #Вильнюс #Таллин #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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