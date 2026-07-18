Прибрежным рыбакам Латвии станет доступна новая программа поддержки объемом 1,025 млн евро. Прием заявок начнется 17 августа, а финансирование можно будет использовать для развития прибрежного рыболовства.

Служба поддержки села (СПС) объявила о новом этапе программы поддержки прибрежного рыболовства, в рамках которого рыбакам будет доступно 1,025 млн евро.

Средства выделяются в рамках пятого этапа мероприятия «Поддержка рыбаков в прибрежном рыболовстве», финансируемого Европейским фондом морского, рыбного хозяйства и аквакультуры Европейского союза.

Подать заявку можно будет с 17 августа по 15 декабря 2026 года. Документы необходимо оформить через электронную систему подачи заявок СПС.

Поддержка предназначена для реализации проектов по развитию прибрежного рыболовства. При этом средства нельзя использовать на замену или модернизацию основного либо вспомогательного двигателя рыболовного судна, а также на покупку бывших в эксплуатации рыболовных судов.

Для потенциальных получателей важно учитывать, что проекты должны быть реализованы не позднее 1 июля 2029 года. Это дает возможность планировать инвестиции на несколько лет вперед.

Подобные программы позволяют рыбакам обновлять инфраструктуру и развивать свою деятельность за счет европейского финансирования, однако условия использования средств остаются достаточно четко ограниченными.

Служба поддержки села, которая находится в ведении Министерства земледелия, администрирует государственную и европейскую финансовую поддержку в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбной отрасли.