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«Цена сразу становится привлекательнее»: ПВС обнаружила на Центральном рынке клубнику с неверной маркировкой 0 110

Бизнес
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клубника
ФОТО: LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила на Рижском Центральном рынке несколько случаев, когда клубнику, выращенную в Польше, продавали под видом латвийской. По словам руководителя службы Мариса Балодиса, такие нарушения по-прежнему встречаются, хотя их стало меньше, чем несколько лет назад.

На Рижском Центральном рынке зафиксированы случаи, когда польскую клубнику продавали как латвийскую, устанавливая на нее более высокую цену. Об этом в эфире программы TV24 «Uz līnijas» рассказал генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис, пишет nra.lv.

По его словам, с начала года ПВС уже провела на рынке около 190 проверок. Почти половина из них — 87 — были внеплановыми и проводились после обращений покупателей, сообщавших о возможных нарушениях.

Как отметил Балодис, чаще всего инспекторы выявляют проблемы с указанием происхождения товаров, сопроводительными документами и маркировкой продукции. При этом нарушения температурного режима, которые раньше встречались значительно чаще, сегодня фиксируются гораздо реже.

Одним из наиболее заметных случаев стали проверки после жалоб покупателей на происхождение клубники. Инспекторы установили, что в отдельных случаях ягоды, выращенные в Польше, продавались как латвийские.

«Конечно, цена сразу становится привлекательнее», — с иронией заметил Балодис, объясняя, почему некоторые продавцы идут на подобные нарушения.

Вместе с тем руководитель ПВС подчеркнул, что ситуация постепенно улучшается. По его словам, по сравнению с прошлыми годами подобных случаев стало меньше, поскольку торговцы стали ответственнее относиться к требованиям законодательства.

Балодис также отметил сотрудничество ПВС со службой контроля качества Рижского Центрального рынка, которая помогает выявлять и предотвращать нарушения.

За недостоверную маркировку и другие нарушения продавцам может грозить административная ответственность.

Однако, как пояснил глава ПВС, решение принимается индивидуально в каждом конкретном случае. Если нарушение незначительное и его можно быстро устранить, инспекторы могут ограничиться предупреждением. Более серьезные нарушения могут повлечь административное наказание.

ПВС призывает покупателей внимательно смотреть на информацию о происхождении продукции и при возникновении сомнений сообщать о возможных нарушениях в службу.

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#ПВС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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