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«Itera Latvija» оспаривает включение в санкционный список: дело вновь рассмотрит суд 0 109

Бизнес
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: символы природного газа и судебный молоток.
ФОТО: BB.LV/AI

Компания Itera Latvija продолжает судебный спор со Службой финансовой разведки (СФР), добиваясь исключения из опубликованного ведомством списка субъектов санкций. После проигрыша в первой инстанции предприятие подало апелляцию.

Как выяснило агентство LETA, ООО Itera Latvija обжаловало решение Административного районного суда, который ранее отказался отменить решение Службы финансовой разведки о включении компании в список субъектов санкций.

Административный окружной суд планирует рассмотреть дело 15 сентября в письменном процессе.

В Службе финансовой разведки пояснили LETA, что предметом судебного разбирательства являются фактические действия ведомства — включение Itera Latvija в опубликованный на сайте СФР список субъектов санкций. Компания требует исключить себя из этого перечня.

СФР публикует информацию о физических и юридических лицах, чьи денежные средства или экономические ресурсы были заморожены в Латвии. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения эффективного применения международных и национальных санкций.

Согласно информации о собственниках, 66% долей Itera Latvija принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Davonte Holding Limited, а 34% — датской компании Inter Energia Holding. В качестве конечного бенефициара через Inter Energia Holding указан Юрис Савицкис.

Кроме того, Itera Latvija принадлежит 16% акций газоторговой компании Latvijas gāze.

В открытых источниках ранее неоднократно появлялась информация о том, что фактическим контролирующим лицом Itera Latvija считается глава российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, который находится под санкциями ряда западных стран. Сама компания в данном материале свою позицию по этим публикациям не приводит.

Теперь Административному окружному суду предстоит оценить доводы сторон и решить, были ли действия Службы финансовой разведки по включению компании в санкционный список правомерными.

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#санкции #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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