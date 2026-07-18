Закупка камер для автоматического подсчета пассажиров в автобусах и поездах стоимостью 3,15 млн евро столкнулась с новым препятствием. Один из участников конкурса оспорил его результаты, а сам тендер уже завершился без победителя.

Согласно информации Бюро по надзору за закупками (IUB), жалобу подала компания Baltic Security Solution. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Как следует из итогового отчета Автотранспортной дирекции (ATD), конкурс завершился безрезультатно. Все компании, подавшие заявки, либо были исключены из процедуры, либо их предложения отклонили.

В тендере участвовали Baltic Security Solution, Hansab, Latvijas mobilais telefons, Lucidus, а также объединение компаний TAA, в которое входят Trigona, Absolut Auto Mitau и Absolut Auto Riga.

В отношении Baltic Security Solution заказчик указал, что компания была исключена после проверки оснований для участия в закупке. По оценке ATD, выявленные нарушения законодательства являлись достаточным основанием для отстранения участника, а представленные компанией объяснения не подтвердили, что риск подобных нарушений полностью устранен.

Пока жалоба не рассмотрена, дальнейшая судьба закупки остается неопределенной. В подобных случаях процедура может быть пересмотрена или объявлена заново.

Конкурс был объявлен в начале этого года. Его общая стоимость составляет 3,15 млн евро, а договор с победителем планировалось заключить на пять лет.

Проект предусматривает поставку, установку и обслуживание камер, которые будут автоматически фиксировать количество входящих и выходящих пассажиров в региональном общественном транспорте. Кроме того, подрядчик должен разработать систему передачи данных, обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также внедрить решения на базе искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и повышения эффективности контроля.

Камеры планировалось установить на 816 региональных автобусах с двумя дверями, 195 автобусах с одной дверью, а также в 73 железнодорожных вагонах. Помимо этого, поставщик должен обеспечить резерв оборудования объемом не менее 5% от общего количества камер.

Автотранспортная дирекция отвечает за реализацию государственной политики в сфере общественного транспорта, включая планирование маршрутной сети и организацию пассажирских перевозок. Когда и в каком виде будет продолжена закупка, станет известно после рассмотрения жалобы.