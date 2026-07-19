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Латвия безнадежно отстает от Литвы и Эстонии по использованию ИИ-инструментов 0 38

Бизнес
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виестурс Слайдиньш

Виестурс Слайдиньш.

Применение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах бизнеса сильно различается, и в некоторых из них уровень использования все еще остается довольно низким. Например, в бухгалтерском учете ИИ использует только каждое десятое латвийское предприятие.

Данные исследования подтверждают наблюдение, что ИИ-решения внедряются в бухгалтерский учет сравнительно медленно. В 2024 году в ходе аналогичного опроса Norstat было установлено, что ИИ в бухгалтерии используют лишь 8% респондентов, теперь же доля пользователей выросла до 10%.

Использование ИИ в бухгалтерском учете необходимо рассматривать и в более широком контексте. В недавно опубликованном рейтинге внедрения ИИ в бизнес-среду среди европейских стран Латвия занимает лишь 23-е место среди 32 участниц. Результат Латвии - 32,59 балла и мы значительно отстаем от обоих соседей по Балтии. Литва с 62,05 баллами находится в числе европейских лидеров, на 3-м месте, и совсем рядом Эстония, на 4-м месте с 61,45 баллами.

Литовцев особенно хвалят за использование облачных сервисов и стремительное внедрение ИИ-инструментов. Объем их использования за год утроился. Сильная сторона Эстонии - постоянный прогресс и высококвалифицированная ИТ-рабочая сила, в основе чего лежит принятое в свое время дальновидное решение обучать детей компьютерным наукам уже в начальной школе. На самом верху списка находятся две северные страны - Дания и Финляндия.

Такое отставание от лидеров Европейского союза (ЕС) возникло еще в самом начале развития генеративного ИИ и остается на довольно стабильном уровне. Данные Eurostat показывают, что в 2024 году на территории ЕС ИИ использовали 13,5% предприятий, а в Латвии - 8,83%. В свою очередь, еще годом ранее средний показатель по ЕС составлял 8%, а по Латвии - 4,53%.

«Рынок бухгалтерских систем в Латвии очень фрагментирован. Несмотря на наличие четырех явных лидеров, в целом предложение довольно широкое, и для ведения бухгалтерского учета в деловой среде используется несколько десятков систем- как латвийских, так и глобальных. Однако не все разработчики программ целенаправленно интегрируют ИИ-решения в свои продукты, поэтому возможности их применения для большой части коммерсантов довольно низки», - поясняет ситуацию руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш, добавляя, что в самой популярной в Латвии бухгалтерской системе Jumis пользователи уже пару лет успешно используют ряд ИИ-инструментов.

Компания Norstat провела исследование в июне 2026 года, опросив 370 латвийских крупных, средних и малых предприятий.

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#Эстония #Литва #Латвия #искусственный интеллект
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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