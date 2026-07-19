Похоже, что это война пришла чтобы остаться. Слишком уж выгодно для заинтересованных лиц ее продолжать, пишет эксперт по рынку топлива Алексей Швeдов.

Сначала финансируется создание средств уничтожения, затем восстановление потраченных боеприпасов, причем конечно же больше и дороже, потом восстановление разрушенного… И это только материальная часть, а есть еще и биржевая торговля.

Тут самое время напомнить, что как раз перед возобновление боевых действий, запасы сырой нефти в ключевых регионах мира резко подскочили, причем значительная часть баррелей находилась на судах и поэтому не учитывалась в портовой статистике. Однако недавние атаки и заявление президента США Дональда Трампа о том, что перемирие больше не действует, привели к проблемам с судоходством и соответственно к росту цен.

Руководство Ирана теперь явно демонстрирует что никакого заслуживающего доверия дипломатического предложения со стороны США не существует. Кроме того, союзники Ирана, хуситы усилили напряженность в регионе, запустив ракеты по Саудовской Аравии. Учитывая, что Саудовская Аравия экспортирует значительную часть своей нефти через порт Янбу на Красном море, любые атаки на этот порт могут серьезно повлиять на мировые нефтяные рынки. Даже только угроза судоходству в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб может существенно усугубить глобальный энергетический кризис и привести к новому витку роста цен.

Цены на местном топливном рынке Латвии, в силу инерции и ценовых компаний, пока еще не отражают в полной мере рост на мировом рынке. Котировки Platts на дизельное топливо взлетели с момента возобновления активных боевых действий более чем на четверть, что должно было дать прирост в примерно 25 центов в пересчёте на литр, но рост цен в Латвии был пока сдержаннее.

Однако, судя потому, что стороны конфликта на Ближнем Востоке еще не объявили о новом раунде переговоров, а в России не снято ограничение на экспорт дизельного топлива, то скорее всего, на этой неделе нас ждет рост цен. Трудно сказать, насколько большим он будет, поскольку основные причины роста скрыты в тумане войны.