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С сегодняшнего дня в Латвии запрещено выбрасывать новую одежду – её следует дарить 0 814

Бизнес
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одежда

В Латвии и других ЕС с 19 июля вступил в силу запрет для крупных компаний сдавать на утилизацию нераспроданную одежду и обувь. Об этом сообщает SWR.

Начиная с этого воскресенья, крупные компании-продавцы одежды в ЕС не могут отправлять на утилизацию новую одежду и обувь, которые не были распроданы в соответствии с плановым графиком.

Согласно новым требованиям, таким товарам необходимо найти применение, передать на благотворительность или на переработку.

Запрет вступает в силу для крупных компаний с 19 июля 2026 года, для средних – с июля 2030 года.

По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, до сих пор на утилизацию попадало 4–9 % совершенно новых текстильных изделий из тех, что поступают на рынок в Европе – как правило, вещи, которые не подошли покупателю и были возвращены, либо нераспроданная часть коллекции. На свалках ежегодно оказывается до 600 тысяч тонн текстильных отходов.

Впрочем, запрет не является абсолютным – допускаются исключения для продукции, в отношении которой это невозможно по техническим причинам или из соображений безопасности.

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#благотворительность #экология #одежда
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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