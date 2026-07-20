Летний сезон фестивалей, концертов и спортивных соревнований приносит латвийским городам не только тысячи гостей, но и ощутимую экономическую выгоду. Туристы заполняют гостиницы, рестораны и кафе, а вложения в организацию мероприятий, как показывают исследования, могут окупаться в несколько раз.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью и маркетинга Лиепайской городской думы Зиты Лаздане, интерес к проведению мероприятий в городе остается очень высоким. Организовывать события в Лиепае стремятся как местные компании, так и организаторы со всей Латвии, пишут общественные СМИ.

При этом далеко не каждое мероприятие оказывает одинаковое влияние на экономику, однако самые масштабные способны приносить региону многомиллионные доходы. Так, этап чемпионата мира по ралли, проходивший в Лиепае, обеспечил экономический эффект примерно в 24 млн евро.

В 2027 году Лиепая станет культурной столицей Европы, и в городе рассчитывают получить еще более значительный эффект. По оценкам самоуправления, каждый евро, вложенный в культурную программу, должен принести экономике не менее трех-пяти евро за счет развития туризма, гостиничного бизнеса, сферы услуг и предпринимательства.

Похожую картину наблюдают и в Цесисе. Здесь мероприятия организуют как муниципалитет, так и частные компании, а культурная программа продолжается практически круглый год. Летом преобладают фестивали и концерты под открытым небом, зимой основная активность сосредоточена вокруг концертного зала и других культурных площадок.

Как рассказала руководитель отдела культуры Цесисского самоуправления Зане Неймане, постоянный мониторинг экономического эффекта не ведется, однако подобные оценки учитываются при планировании бюджета.

Проведенное в прошлом году исследование программы «Цесис 2025» показало, что инвестиции в культурные мероприятия полностью себя оправдывают. По его итогам каждый вложенный евро возвращается как минимум в двойном размере благодаря дополнительным расходам туристов на проживание, питание и другие услуги.

Вместе с тем у популярности мероприятий есть и обратная сторона. Во время крупнейших фестивалей и соревнований свободных мест в гостиницах нередко не хватает, а высокий спрос приводит к увеличению нагрузки на сферу обслуживания и росту цен.

Эксперты отмечают, что крупные культурные и спортивные события становятся для латвийских городов не только способом привлечь туристов, но и важным инструментом развития местной экономики.