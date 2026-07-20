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Латвию ждет дорогая зима? Цены на газ снова пошли вверх 1 334

Бизнес
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Газ и евро

Биржевая цена природного газа в Европе за неделю выросла более чем на 21%, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца. Главными причинами стали обострение конфликта между США и Ираном, напряженная ситуация в Ормузском проливе и рост спроса на газ.

Стоимость природного газа на европейской бирже TTF за минувшую неделю увеличилась на 21,3% и достигла 60,4 евро за мегаватт-час. Об этом говорится в обзоре Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии (SPRK), посвященном ситуации на оптовом энергетическом рынке.

По данным регулятора, к 19 июля заполненность Инчукалнского подземного газохранилища выросла до 43,5%. Неделей ранее этот показатель составлял 41,5%. В среднем европейские газовые хранилища заполнены на 53,7% против 51,8% неделей ранее.

В SPRK отмечают, что нынешняя цена на газ стала самой высокой за последние четыре месяца. На рынок повлияла эскалация конфликта между США и Ираном, усилившая опасения по поводу надежности поставок энергоносителей.

Дополнительное давление на цены оказали ограничения судоходства через Ормузский пролив, а также увеличение спроса на природный газ для производства электроэнергии. Это, в свою очередь, замедляет темпы заполнения европейских газовых хранилищ перед началом отопительного сезона.

При этом в Латвии продолжают действовать особые требования к запасам газа. Согласно принятому Евросоюзом регламенту о хранении газа, страны ЕС должны заполнить свои газохранилища на 90% к началу отопительного сезона. Однако для Латвии предусмотрено исключение: Инчукалнское газохранилище должно быть заполнено до уровня, соответствующего 35% годового потребления страны, поскольку его вместимость значительно превышает внутренние потребности.

Эксперты не исключают, что при сохранении напряженности на Ближнем Востоке и проблем с поставками цены на природный газ могут оставаться высокими и в ближайшие месяцы. Это повышает риск дальнейшего роста расходов на отопление и электроэнергию в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

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#ближний восток #газ #цены #Латвия #Европа #отопление #энергетика #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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