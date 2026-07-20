Латвийская национальная авиакомпания airBaltic должна вернуть государственный заем в размере 30 млн евро до 31 августа. Продлевать этот срок власти не планируют, а уже в ближайшие недели должны определиться с дальнейшей стратегией развития перевозчика и возможным привлечением инвестора.

Министр сообщения Рихард Козловскис заявил агентству LETA, что окончательная дата возврата займа изменению не подлежит. По его словам, срок закреплен решением Сейма, поэтому пересмотреть его не так просто.

Сейчас Министерство сообщения оценивает перспективы развития компании и ее обновленный бизнес-план. Министр рассчитывает, что уже в августе станет понятно, какие шаги будут предприняты дальше. Если к этому времени появится потенциальный инвестор, государству предстоит решить, сохранять ли свою долю в авиакомпании и в каком объеме.

При этом Козловскис подчеркнул, что для правительства остаются принципиальными два условия: Рига должна сохранить статус базового аэропорта airBaltic, а сама компания — продолжать платить налоги в Латвии.

Это означает, что обсуждение будущего перевозчика касается не только его финансового положения. Для государства важно сохранить экономическое значение авиакомпании для страны даже в случае изменения структуры собственности.

Министр также отказался раскрывать процентную ставку по государственному займу, пояснив, что эта информация относится к условиям коммерческого договора.

Заем в размере 30 млн евро Сейм одобрил в апреле этого года. Вернуть основную сумму и проценты компания должна не позднее 31 августа. При этом в конце мая airBaltic уже перечислила первый платеж в счет погашения займа — 6,4 млн евро.

Финансовое положение авиакомпании постепенно улучшается, хотя она остается убыточной. По итогам прошлого года оборот группы вырос на 4,2% — до 779,3 млн евро, а убытки сократились почти втрое, составив 44,3 млн евро. За год перевозчик обслужил 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.

В то же время вопрос привлечения нового капитала остается открытым. Компания уже отказалась рассматривать IPO как источник финансирования в 2026 году. Согласно годовому отчету, даже при улучшении операционных показателей в зимнем сезоне 2026/2027 годов airBaltic может потребоваться дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 млн евро.

Сейчас государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, еще 10% контролирует Lufthansa. Дальнейшая структура собственности будет зависеть от решений, которые власти и потенциальные инвесторы примут в ближайшие месяцы.