Венгерская банковская группа OTP Bank объявила о покупке Luminor Bank, работающего в Латвии, Литве и Эстонии. Сделка станет первым выходом OTP Group на банковский рынок стран Балтии.

О подписании соглашения сообщили в Luminor Bank. Покупателем выступает OTP Bank, а продавцами — консорциум фондов прямых инвестиций, управляемых американской инвестиционной компанией Blackstone, а также норвежский банк DNB. Сделка еще должна получить необходимые разрешения регулирующих органов.

После завершения сделки OTP Bank станет новым владельцем одного из крупнейших банков Балтии, обслуживающего частных клиентов и предприятия в Латвии, Литве и Эстонии.

Для венгерской банковской группы это означает расширение присутствия в Европе и выход на новый региональный рынок. OTP Group уже работает в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а после покупки Luminor впервые начнет деятельность в странах Балтии.

В Luminor подчеркивают, что подписанное соглашение является очередным этапом смены собственника. До закрытия сделки банк продолжит работать в обычном режиме, а обслуживание клиентов и выполнение обязательств перед ними не изменятся. Завершение сделки зависит от выполнения стандартных условий, включая получение одобрений со стороны регулирующих органов.

Luminor был создан в результате объединения банковского бизнеса DNB и Nordea в странах Балтии и сегодня является одним из крупнейших финансовых учреждений региона.