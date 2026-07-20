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Пока гремят взрывы, растут цены: нефть стремительно дорожает 1 163

Бизнес
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Война и цены на нефть

Эскалация конфликта между США и Ираном уже начала отражаться на мировых рынках. На фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив стоимость нефти марки Brent впервые за долгое время превысила 90 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть уверенно пошли вверх после очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает CNBC, инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация может нарушить поставки сырья через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

20 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,77%, превысив отметку в 90 долларов за баррель. Одновременно американская нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в августе подорожала примерно на 2,4%, достигнув 84,49 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рынок все сильнее реагирует на сокращение поставок нефти из стран Персидского залива. Дополнительную нервозность вызывает риск дальнейшего расширения конфликта, который может затронуть ключевые транспортные маршруты.

Представитель компании Quantum Strategy Дэвид Рош считает, что при сохранении нынешней динамики рынок может столкнуться с дефицитом сырья уже в ближайшие месяцы.

«Если темпы сокращения запасов сохранятся, к сентябрю ситуация станет значительно более напряженной. Brent имеет потенциал роста до 95–105 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Если напряженность на Ближнем Востоке не снизится, стоимость нефти может продолжить расти. Это способно привести к удорожанию топлива, транспортных перевозок и целого ряда товаров во многих странах мира.

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#ближний восток #нефть #цены
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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