Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает искать капитал для укрепления своего финансового положения. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, сейчас переговоры ведутся сразу с тремя потенциальными инвесторами, и власти рассчитывают, что хотя бы с одним из них удастся договориться.

Об этом глава правительства сообщил в интервью Латвийскому радио. Он не стал раскрывать, какие именно компании или фонды участвуют в переговорах, однако выразил надежду, что они завершатся соглашением.

Кулбергс также подтвердил свою позицию относительно будущего участия государства в авиакомпании. По его мнению, государство должно постепенно сократить свою долю до минимально необходимой, поскольку не должно заниматься коммерческим авиабизнесом.

Поиск инвестора остается одной из ключевых задач для airBaltic. Компания уже длительное время пересматривает свою стратегию развития, одновременно работая над привлечением нового капитала и улучшением финансового положения.

Это означает, что дальнейшее развитие авиакомпании во многом будет зависеть от того, удастся ли найти нового инвестора. Именно от этого может зависеть и дальнейшая структура собственности перевозчика.

Несмотря на сохраняющиеся финансовые трудности, показатели компании постепенно улучшаются. В прошлом году оборот группы вырос на 4,2% и достиг 779,3 млн евро. Убытки сократились почти в три раза — до 44,3 млн евро, а количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1%, превысив 5,2 млн человек.

Сейчас государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, еще 10% находятся у немецкой Lufthansa. Остальные акции распределены между другими инвесторами.

Первоначально одним из основных источников привлечения капитала должно было стать первичное публичное размещение акций (IPO). Однако компания приостановила подготовку к нему и не рассматривает выход на биржу как способ финансирования в 2026 году.

Согласно годовому отчету, даже при ожидаемом улучшении результатов airBaltic в зимнем сезоне 2026/2027 годов может потребоваться дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 млн евро.

Переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются, и именно они могут определить, каким будет дальнейшее развитие крупнейшей авиакомпании Латвии и роль государства в ее капитале.