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Жители Латвии стали массово жаловаться: что происходит и кто в лидерах? 2 1115

Бизнес
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жалобы в PTAC.

ChatGPT.

За первые шесть месяцев 2026 года Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) получил более 4,1 тысячи обращений — на 50,7% больше, чем годом ранее. Чаще всего жители жаловались на авиакомпании, финансовые услуги, платные парковки и продавцов автомобилей.

В первом полугодии этого года Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил 4116 жалоб и заявлений от жителей. Это на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2732 обращения.

В PTAC отмечают, что рост числа обращений второй год подряд свидетельствует не только о большей осведомленности потребителей о своих правах, но и о том, что подать жалобу стало проще благодаря электронным сервисам.

Значительную часть обращений составили жалобы авиапассажиров. За полгода в центр поступило 436 заявлений, связанных с задержками и отменой рейсов, отказом в посадке, потерей багажа и длительной невыплатой компенсаций.

Количество жалоб на финансовые услуги и взыскание долгов за год увеличилось более чем в два раза — с 243 до 493. В PTAC связывают это с решениями, касающимися оценки платежеспособности потребителей.

По-прежнему много претензий вызывает работа операторов платных парковок. Несмотря на подписанный с отраслью меморандум, жители продолжают жаловаться на штрафы и передачу долгов коллекторским компаниям. Всего по этой теме зарегистрировано 237 обращений.

Увеличилось и число жалоб при покупке новых и подержанных автомобилей. Покупатели чаще всего сообщают о скрытых дефектах, неудовлетворительном техническом состоянии машин, недостоверной информации об их истории и проблемах с привлечением продавцов к ответственности после сделки.

Финансовые потери потребителям также причинили некоторые мебельные магазины, которые не поставили оплаченный товар и не вернули деньги. Аналогичные проблемы возникли у покупателей билетов на отмененные концерты, за которые организаторы не вернули средства.

Кроме того, PTAC фиксирует рост жалоб в социальных сетях на рекламу алкоголя, табачной продукции и пищевых добавок.

В центре сообщили, что в 71% случаев удалось помочь заявителям — разъяснить их права, урегулировать спор или направить обращение в компетентное ведомство.

За полгода специалисты PTAC также предоставили 16 351 консультацию — почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В PTAC считают, что активность жителей помогает бороться с недобросовестными предпринимателями. Вместе с тем потребителям рекомендуют внимательно проверять надежность продавцов, изучать условия договоров и при возникновении сомнений своевременно обращаться за консультацией.

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#Латвия #социальные сети #автомобили #права потребителей
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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