Президент Эдгар Ринкевич, бодро крутящий педали по проселкам Восточного приграничья, как бы посылает сигнал бизнесу – все норм! Разумеется, велосипедная поездка главы государства в зону особого режима охраны не была простой с точки зрения обеспечения безопасности высокопоставленного велосипедиста (хотя в кадр это не попало).

А вот можно ли, образно говоря, приставить секьюрити к каждому бизнесу в Латгалии?

Госструктуры спешат на помощь

Если что-то не клеится в обычном бизнес-формате, если рынок, образно говоря, голосует ногами – то всегда могут поспособствовать бюджетники.

Например, Минэкономики, Союз самоуправлений Латвии и Латвийская ассоциация больших городов призывают «способствовать основанной на фактах коммуникации в регионе Восточного приграничья Латвии, а также содействовать организации экскурсий школьников и иных мероприятий в Латгалии».

Министр Викторс Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) волевым решением перенес в Краславу проведение ежегодной строительной конференции.

Государственная канцелярия провела на военной базе Лузнава в Резекненском крае выездное заседание правительства.

Послали в озерный край гонцов также такие госструктуры, как МИД, Яунсардзе, а Государственная пожарно-спасательная служба «в данный миг рассматривает возможность ежегодное награждение сотрудников перенести в Латгалию, где параллельно будет обеспечены также новые дополнительные обучения службы».

Положительные, конечно, идеи – но только вот съездить от Риги до Резекне и обратно, это почти 500 км. А как же быть тогда с экономией топлива, коего, как констатировали весной, вряд ли оперативным службам хватит до конца года при ныне столь драматически колеблющихся ценах?

От нашего стола – вашему столу

В прошлом месяце Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) провело совещание в Резекне, на коем обсуждалось «позиционирование региона Восточного приграничья Латвии как 1) безопасной, 2) разносторонней и 3) привлекательной конечной цели туризма как на внутреннем рынке, так за границей».

Зарубежный рынок – это прежде всего соседние государства Балтии, где «позитивный образ региона» транслируют как по радио, так и в цифровой среде и наружной рекламе. Еще «в стратегических локациях приграничных городов Литвы и Эстонии размещены крупноформатные рекламные стенды». Пропагандируется «уникальное культурное наследие, природные ценности и мероприятия». Организованы и 4 групповых визита иностранных СМИ, 4 поездки туроператоров. Важно развивать контакты формата B2B – от бизнеса к бизнесу.

Скажем, в рамках Дней домашних кафе, была намечена втрое более высокая активность, «обеспечивая прямую экономическую выгоды местным домашним производителям и оказывающим сельские услуги».

Однако, усилия ЛАИР, похоже, пошли прахом, а деньги были потрачены зря.

«Пытаясь дистанцироваться от рисков»

Три четверти (72%) бизнесменов фиксируют падение оборота – такие данные распространены в документе Минэкономики, по сведениям Латгальской туристической ассоциации. В июне 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

У 21,3% предпринимателей Латгалии оборот уменьшился более чем на 51%;

У 27,7% падение фиксируется от 26% до 50%;

У 33% фирм – с 10% до 25%.

Наибольшая часть из участвовавших в исследовании 94 коммерсантов «работает с прямыми убытками в границах от 1001 до 5000 евро».

Последствия «латгальского кризиса» таковы:

половина бизнесменов сократила до минимума расходы на развитие и инвестиции;

более 40% максимально уменьшили траты на поддержание объектов и собственность;

16% сократили число занятых работников или полностью отказались от сезонников;

15% провели сокращение зарплат и рабочих часов.

Министерство экономики идентифицировало 233 различных мероприятия, которые планируют в Латгалии разные ведомства. В них примет участие 93 800 человек. Власти надеются, что оставленные ими в Лагалии денюжки, помогут выжить местной экономике.

«В маркетинговой стратегии отрасли наблюдается тенденция, которой нужно усиленно привлечь внимание, – подчеркивает Минэкономики, – 58,5% предпринимателей пытаются перепрофилировать свои предложения. И часть коммерсантов начинает осознанно замалчивать или не открывать то, что услуга оказывается в регионе Восточного приграничья Латвии, таким образом пытаясь дистанцироваться от ассоциаций рисков безопасности в сознании потребителей».

Набрали обязательств

«Существенный риск связан с тем, что неполученные в летний сезон средства и высокий удельный вес фиксированных затрат порождают реальную угрозу предприятиям покрывать основные затраты (например, отопление и электроэнергию) в зимний период 2026/2027 годов, что может вызвать массовое закрытие предприятий и падение занятости в регионе Восточного приграничья Латвии осенью и зимой», – предупреждает Министерство экономики.

Изучив ситуацию в Латгалии, особенно в сфере туризма, питания и размещения, акционерное общество по финансированию развития ALTUM призналось: «Дополнительное влияние оказывает финансовая нагрузка предприятий, которую усиливают высокие процентные ставки займов и параллельно взятые обязательства по другим программам, например, в рамках проектов Службы поддержки села, порождая предпосылки рисков неплпатежеспособности».

В течение месяца латгальские предприятия, с которыми работает государственный финансовый институт, обязаны выплачивать, по разным программам, от 75 до 4800 евро. «Клиенты ALTUM прогнозируют существенное невыполнение целевых показателей 2026 года, которое первично затронет объем оборота, число обслуженных клиентов и сохранение имеющихся рабочих мест. Доминирующая часть коммерсантов прогнозирует объем невыполнения в границах от 41% до 60%...»

Просятся на каникулы

Со своей стороны, бизнес просит у госструктуры «полной заморозки или продления сроков». Как возможное решение – кредитные каникулы или льготы на выплату процентов.

Служба государственных доходов, оценивая результаты туроператоров и бюро путешествий в Латгалии (всего 82 налогоплательщика), за май месяц констатировала 38-процентное падение, в годовом разрезе. В настоящий момент Минэкономики и Минфин прорабатывают программу помощи местным фирмам, как критерий будет взято 50% падение оборота. До сентября предпринимателям поспособствуют с зарплатами и кредитными обязательствами.

Что ж – следующей весной посчитаем, кто не спрятался под зонтик…