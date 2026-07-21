Если высокие цены на нефть сохранятся несколько месяцев, жители Латвии, Литвы и Эстонии почувствуют инфляционное давление сильнее, чем в среднем по еврозоне, предупреждают в банке Citadele.

Кратковременный рост цен на нефть пока не представляет серьезной угрозы для экономики стран Балтии. Однако если стоимость сырья останется высокой в течение нескольких месяцев или продолжит расти, это неизбежно приведет к ускорению инфляции. Такое мнение высказал главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

По его словам, после нового обострения напряженности между США и Ираном цена нефти марки Brent за короткое время выросла примерно с 70 до 90 долларов за баррель. Сам по себе такой скачок еще не означает долгосрочных проблем, однако решающее значение имеет то, насколько долго нефть будет оставаться дорогой.

Экономист объясняет, что рост цен на нефть влияет на инфляцию двумя способами. Сначала практически сразу дорожают топливо, отопление и транспорт. Затем, спустя некоторое время, увеличиваются расходы предприятий, что приводит к повышению цен на широкий круг товаров и услуг.

По расчетам Citadele, если нефть Brent закрепится на уровне около 85 долларов за баррель и продержится так два месяца, общая инфляция в Латвии вырастет примерно на 0,66 процентного пункта. В Литве рост составит около 0,82 процентного пункта, в Эстонии — 0,6, тогда как в среднем по еврозоне — около 0,57 процентного пункта.

Если же цена нефти достигнет 100 долларов за баррель и останется на этом уровне продолжительное время, последствия окажутся заметно серьезнее. В Латвии инфляция может ускориться примерно на один процентный пункт, в Литве — на 1,22, в Эстонии — на 0,9, тогда как в еврозоне — примерно на 0,85 процентного пункта.

По словам Пургайлиса, страны Балтии сильнее ощущают влияние роста цен на энергоносители, поскольку расходы на топливо занимают более значительную долю в семейных бюджетах, а экономики региона остаются достаточно энергоемкими.

Эксперт также предупреждает о так называемом «втором эффекте». Если дорогая нефть сохранится надолго, компании начнут повышать цены на свою продукцию, а работники — требовать увеличения зарплат для компенсации роста стоимости жизни. Именно этот процесс вызывает наибольшую обеспокоенность центральных банков, поскольку остановить его значительно сложнее.

По оценке специалиста, нынешний скачок цен на нефть сам по себе еще не означает затяжной инфляционный кризис. Однако если геополитическая напряженность сохранится, а нефть останется дорогой в течение нескольких месяцев, страны Балтии столкнутся с более сильным ростом цен, чем большинство государств еврозоны.