Запущенная в конце мая программа беспроцентных кредитов Altum для предпринимателей приграничных регионов вызвала критику со стороны фермеров. Они опасаются, что участие в ней может ограничить возможность получить другую государственную поддержку в будущем.

Одной из главных причин недовольства стал механизм предоставления кредитов, пишут общественные СМИ. Проценты по ним компенсируются за счет лимита государственной помощи de minimis, который для сельхозпроизводителей составляет 50 000 евро на три года.

Фермеры отмечают, что этот лимит используется и в других программах поддержки. Если значительная его часть будет потрачена на компенсацию процентов по кредиту, в дальнейшем средств может не хватить для участия в других проектах.

Председатель правления Латгальского объединения производящих фермеров Айвар Бернанс также обращает внимание на другую проблему. Его хозяйство находится в Резекненском крае и обрабатывает около тысячи гектаров земли. Хотя часть участков официально относится к приграничной территории, сам край не включен в программу Altum.

По мнению Бернанса, если статус приграничной территории уже отражен в земельном кадастре, такие хозяйства также должны иметь право на участие в программе.

Сейчас беспроцентные кредиты доступны предпринимателям в Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Алуксненском краях. В Altum поясняют, что именно эти самоуправления непосредственно граничат с Россией и Беларусью, а также относятся к числу регионов с самым низким уровнем валового внутреннего продукта на душу населения.

Однако вопросы к программе возникли и у фермеров тех краев, которые в нее включены. Представитель крестьянского хозяйства «Riekstiņi» Элвис Барткевич рассказал, что сначала предложение показалось очень привлекательным, поскольку сельское хозяйство требует крупных вложений. Но после консультации выяснилось, что компенсация процентов будет производиться за счет лимита de minimis, и интерес к кредиту пропал.

Фактически перед хозяйствами возникает выбор: воспользоваться беспроцентным кредитом сейчас или сохранить лимит государственной поддержки для других программ в ближайшие три года. Именно это, по словам фермеров, снижает привлекательность новой инициативы.

В Altum пока придерживаются действующих условий программы. Между тем сельхозпроизводители надеются, что механизм ее работы будет пересмотрен, чтобы беспроцентные кредиты действительно стали дополнительной мерой поддержки, а не конкурировали с уже существующими программами помощи.