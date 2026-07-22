Сообщения о распространении в Дании опасных гусениц вновь подняли вопрос, насколько готовы латвийские леса к новым угрозам. По мнению исследователя Байбы Янсоне, гораздо большую опасность могут представлять климатические изменения и решения, принимаемые в сфере лесного хозяйства.

Появление в Дании опасных для людей гусениц, повреждающих дубы, вновь привлекло внимание к состоянию лесов по всей Балтии, пишет nra.lv. Однако, по мнению ассоциированного профессора и ведущего исследователя Латвийского университета бионаук и технологий Байбы Янсоне, главные риски для латвийских лесов связаны не столько с новым вредителем, сколько с изменением климата и системой управления лесным хозяйством.

По словам ученого, мягкие зимы способствуют выживанию насекомых-вредителей и возбудителей болезней. Если такие погодные условия будут повторяться, Латвия станет более благоприятной средой и для новых видов, которые сейчас распространяются в других странах Европы.

При этом Янсоне считает, что не менее важен вопрос управления лесами.

«Самое важное — это практика управления нашими лесами и принимаемые нами решения», — отмечает исследователь.

По ее мнению, стране необходима долгосрочная стратегия, которая определит, какие территории должны использоваться для лесного хозяйства, а какие — сохраняться исключительно в природоохранных целях. Сейчас эти функции часто пересекаются, что приводит к постоянным конфликтам.

Еще одна тема дискуссий — возраст вырубки деревьев. Янсоне считает, что современные правила во многом основаны на устаревших подходах, тогда как сегодня все большее значение имеет не возраст дерева, а его диаметр и хозяйственная ценность. Она также обращает внимание, что в Швеции и Финляндии решения о рубках принимаются более гибко и зависят прежде всего от состояния леса.

В разных странах Европы минимальный возраст вырубки деревьев регулируется по-разному и зависит от породы. Например, в Латвии для сосны и ели он обычно составляет около 80–100 лет, для березы — около 60–70 лет. В Финляндии и Швеции строгих возрастных ограничений нет — там ориентируются на диаметр ствола и экономическую зрелость леса, однако на практике хвойные леса часто вырубаются в возрасте 60–90 лет. В Германии возраст рубки для хвойных пород может достигать 80–120 лет, а для дуба — даже 120–160 лет. В Польше сосновые леса обычно вырубают в возрасте около 80–100 лет, а лиственные — позже. Эти различия отражают разные подходы к управлению лесами — от жесткого регулирования до более гибких моделей.

Вместе с тем исследователь подчеркивает, что гибкое регулирование само по себе не решает проблему вредителей. Не менее важны постоянный мониторинг лесов, своевременные санитарные рубки и профессиональный уход за насаждениями. Именно эти меры позволяют быстрее сдерживать распространение короеда и других опасных насекомых.

По данным эксперта, леса занимают около 52% территории Латвии — более 3,3 млн гектаров, а лесная отрасль обеспечивает примерно пятую часть товарного экспорта страны. Поэтому решения в этой сфере имеют значение не только для экологии, но и для экономики.

Дискуссия о будущем латвийских лесов, вероятно, будет только усиливаться по мере изменения климата и появления новых природных угроз.