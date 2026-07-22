Новая таможенная пошлина ЕС на небольшие посылки начала приносить первые результаты: всего за две недели было собрано 2,7 млн евро. Однако большая часть этих средств поступит не в бюджет Латвии, а в казну Европейского союза.

За первые две недели после введения новой таможенной пошлины Европейского союза на небольшие посылки было собрано около 2,7 млн евро. Об этом в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» рассказала генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке.

Новая пошлина действует с 1 июля, после того как Евросоюз отменил освобождение от таможенных сборов для товаров стоимостью до 150 евро, поступающих из третьих стран. На переходный период, который продлится до лета 2028 года, введен фиксированный сбор — три евро за каждую товарную позицию в отправлении.

По словам Шмите-Роке, многие покупатели ошибочно считают этот платеж инициативой латвийского правительства. На самом деле решение принято на уровне Европейского союза и действует для всех стран сообщества.

В большинстве случаев покупателям не приходится оплачивать пошлину отдельно — она взимается уже во время оформления заказа. Это происходит через систему IOSS, при которой уплату организует сама торговая площадка или продавец.

Как отметила руководитель СГД, цель новой меры заключается не только в пополнении бюджета.

«Главная цель, которую поставил перед собой Европейский союз, — чтобы весь этот ширпотреб не засорял Европу, одновременно защищая интересы европейских предпринимателей», — сказала Шмите-Роке.

По данным СГД, всего за две недели было оформлено около 250 тысяч таможенных деклараций. При этом объем поступлений оказался выше ожидаемого.

Однако далеко не вся собранная сумма останется в Латвии. По словам главы СГД, страна сохранит лишь 25% поступлений, а остальные 75% будут перечислены в бюджет Европейского союза.

«Из 2,7 миллиона евро, которые были собраны, лишь четверть останется в Латвии, а остальные средства поступят в бюджет Европейского союза», — пояснила она.

Новая пошлина стала частью общеевропейской реформы таможенных правил и должна изменить порядок ввоза недорогих товаров из интернет-магазинов за пределами ЕС.