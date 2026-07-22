Продажи топлива в Латвии выросли почти на 4%. Наибольший рост спроса зафиксирован на бензин, дизельное топливо для сельского хозяйства и сжиженный газ.

За первые пять месяцев 2026 года в Латвии было реализовано 555 340 тонн нефтепродуктов, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы доходов (VID).

По сравнению с январем–маем 2025 года объемы продаж топлива в розничной торговле выросли на 3,4%, в оптовом сегменте — на 4,2%, а реализация маркированного топлива увеличилась на 9,8%. Кроме того, на 23,5% вырос объем топлива, использованного для собственных нужд и других целей.

Самым востребованным видом топлива остается дизельное — за пять месяцев его реализовано 392,2 тыс. тонн. Далее следуют бензин (72,9 тыс. тонн), дизельное топливо для сельхозпроизводителей (36,2 тыс. тонн), керосин (21,5 тыс. тонн), сжиженный газ для отопления (21,1 тыс. тонн), автогаз (9,2 тыс. тонн) и мазут (664 тонны).

Наиболее заметный рост продаж зафиксирован у мазута — на 46,9%. Продажи сжиженного газа увеличились на 17,8%, бензина — на 9,5%, сельскохозяйственного дизельного топлива — на 8,4%, обычного дизельного топлива — на 2,5%, керосина — на 1,8%. Единственным видом топлива, спрос на который снизился, стал автогаз — его реализация сократилась на 3,7%.

В розничной торговле за пять месяцев было продано 410,7 тыс. тонн топлива — на 3,4% больше, чем годом ранее. Продажи бензина выросли на 9,1%, дизельного топлива — на 2,5%, сельскохозяйственного дизеля — на 12%, тогда как объем реализации автогаза снизился сразу на 15,7%.

Статистика свидетельствует о продолжающемся росте потребления топлива в Латвии. Основной вклад обеспечивают бензин и дизельное топливо, тогда как интерес автомобилистов к автогазу продолжает снижаться.