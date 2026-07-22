Покупка Luminor Bank венгерской банковской группой OTP Bank может принести банку новые возможности для развития, однако одновременно несет и репутационные риски. По мнению эксперта, часть клиентов может начать воспринимать Luminor как полноценную часть группы OTP, что способно повлиять на отношение к банку в странах Балтии.

Такую оценку агентству ЛЕТА дала ассоциированный профессор и старший научный сотрудник Банковской высшей школы Латвийского университета Екатерина Кузьмина.

По ее словам, с точки зрения стратегии сделка выглядит логичной. После ее завершения Luminor перейдет от финансовых инвесторов к стратегическому собственнику, а OTP Bank одним приобретением выйдет сразу на рынки Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, группа увеличит свои совокупные активы примерно на 13%.

Эксперт отметила, что инвесторы первоначально положительно восприняли сделку — после ее объявления акции OTP Bank выросли. Однако, по мнению Кузьминой, главным вопросом остается не экономика сделки, а ее репутационная составляющая.

Она напомнила, что OTP Bank продолжает работать в России. Согласно финансовой отчетности группы, российское подразделение в первом квартале 2026 года увеличило активы на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а его прибыль составила почти 139 млн евро.

При этом эксперт подчеркнула, что само по себе присутствие банка в России не означает нарушения международных санкций. OTP Bank заявляет, что соблюдает санкционный режим, прекратил кредитование российских компаний и после начала полномасштабной войны в Украине предпринимал попытки продать свой российский бизнес.

Тем не менее именно этот фактор, по мнению Кузьминой, может влиять на общественное восприятие Luminor после смены собственника. Особенно чувствительным этот вопрос может оказаться для государственных учреждений, компаний оборонного сектора, управляющих пенсионными средствами и международного бизнеса.

Эксперт также выразила надежду, что надзорные органы стран Балтии при рассмотрении сделки оценят не только ее юридические аспекты, но и возможные репутационные последствия.

Для большинства клиентов в ближайшее время изменения, вероятнее всего, будут незаметны. На банковском рынке не появится новый игрок — изменится только владелец уже работающего банка.

В более долгосрочной перспективе развитие ситуации будет зависеть от стратегии нового собственника. По словам Кузьминой, при благоприятном сценарии OTP Bank может увеличить капитал Luminor, инвестировать в цифровые технологии и расширить кредитование. При менее благоприятном варианте основной акцент может быть сделан на сокращении расходов и повышении эффективности без существенного увеличения объемов финансирования клиентов.

О покупке Luminor стало известно 20 июля. OTP Bank подписал соглашение о приобретении банка у консорциума инвестиционных фондов под управлением американской компании Blackstone и DNB Bank.

Сделку еще предстоит одобрить регулирующим органам. Поскольку Luminor зарегистрирован в Эстонии, ее будет оценивать эстонский финансовый регулятор, а окончательное решение также примет Наблюдательный совет Европейского центрального банка.