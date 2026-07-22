В Латвии за первые пять месяцев этого года произведено 12,527 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года является спадом на 40,6%, свидетельствуют обобщенные Службой государственных доходов данные об обороте акцизных товаров.

Снижение объемов производства за первые пять месяцев 2026 года наблюдалось в производстве промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15%, которое сократилось в 16 раз, в производстве напитков брожения с содержанием алкоголя до 6% - на 48,4%, в группе прочих алкогольных напитков - на 43,2% и в группе промежуточных продуктов с содержанием алкоголя свыше 15% и до 22%, где объемы производства сократились в 17,3 раза.

В свою очередь, объемы производства выросли в группе напитков брожения с содержанием алкоголя свыше 6% - в 7,9 раза, а производство вина выросло на 9,2%.

Если оценивать по содержанию абсолютного алкоголя в напитках, то объемы производства за первые пять месяцев этого года сократились на 44,8%.

В 2025 году в Латвии было произведено 46,392 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 5% больше, чем в 2024 году.