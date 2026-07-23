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Что сейчас влияет на цены на продукты в Латвии: торговцы назвали главные причины 1 139

Бизнес
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Покупатель в магазине
ФОТО: LETA

На стоимость продуктов сегодня одновременно влияют высокие цены на топливо, сниженный НДС на основные продукты питания и сезонное увеличение предложения местных овощей и ягод, сообщили в торговой сети LaTS.

В торговой сети LaTS заявили, что нынешнюю динамику цен на продукты в Латвии определяют сразу несколько факторов. С одной стороны, рост расходов на топливо продолжает увеличивать стоимость перевозок и производства, с другой — сдерживать подорожание помогают сниженная ставка НДС на основные продукты и поступление на рынок сезонной местной продукции.

Председатель правления компании «Latvijas tirgotāju savienība» Раймонд Окманис отметил, что покупатели часто судят о ситуации по стоимости отдельных товаров, однако общую картину формирует целый комплекс экономических факторов.

По данным Центрального статистического управления, годовая инфляция в июне снизилась до 3,4%, однако логистические расходы по-прежнему остаются одним из главных факторов, влияющих на цены. Дорогим остается не только транспорт, но и сельскохозяйственные работы, производство, упаковка и вся цепочка поставок.

В то же время с 1 июля в Латвии действует сниженная ставка НДС — 12% вместо 21% — на четыре основные группы продуктов: хлеб, молоко, свежую птицу и яйца. В LaTS считают, что это уже положительно сказалось на стоимости этих товаров, хотя полностью компенсировать рост других расходов такая мера не способна.

Дополнительное влияние оказывает летний сезон. С увеличением предложения местных овощей, ягод и другой свежей продукции усиливается конкуренция между поставщиками, сокращаются транспортные расходы, что позволяет удерживать цены ниже, чем в другое время года.

По словам Окманиса, рассчитывать на то, что сезонное удешевление отдельных продуктов полностью перекроет рост затрат в других категориях, не стоит. Поэтому на полках магазинов сегодня можно увидеть как снижение цен на одни товары, так и подорожание других.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на продукты будут зависеть от стоимости энергоносителей, ситуации в сельском хозяйстве, расходов на логистику и государственной налоговой политики. Поэтому оценивать изменения цен следует не по отдельным товарам, а по общей ситуации на рынке.

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#сельское хозяйство #цены #логистика #инфляция #топливо #розничная торговля #НДС #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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