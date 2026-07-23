В последние недели в информационном пространстве Латвии всё чаще вновь звучат тревожные оценки финансового положения национальной авиакомпании «airBaltic». До конца августа компания должна вернуть государству предоставленный краткосрочный заём в размере 30 миллионов евро, при этом для её дальнейшей работы в зимний сезон может потребоваться ещё от 100 до 150 миллионов евро.

Концерн «airBaltic» в первом квартале этого года работал с убытками в размере 70,064 миллиона евро — они были в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Одновременно оборот вырос на 12,3%, достигнув 149,086 миллиона евро. Компания объяснила рост убытков колебаниями валютных курсов, расходами на финансирование, сокращением коммерческой поддержки и общим давлением издержек.

В апреле Сейм после острых политических дебатов согласился предоставить авиакомпании краткосрочный заём в размере 30 миллионов евро. Он был охарактеризован как временное, или мостовое, финансирование, которое должно дать компании время переработать бизнес-план и привлечь частный капитал. Заём предоставлен без обеспечения, а срок его погашения — конец августа.

В настоящее время переговоры об инвестициях в «airBaltic», как сообщается, ведутся с тремя потенциальными инвесторами. Из займа в 30 миллионов евро уже возвращено более шести миллионов, однако отраслевые эксперты предупреждают, что поиск стратегического инвестора стал срочным вопросом. Бывший министр сообщения Анрийс Матисс публично заявил, что без быстрых действий компании грозит банкротство.

Теперь особенно мрачная оценка прозвучала и в соседней стране. Эстонская газета «Postimees» в редакционном комментарии злорадно заявила, что конец истории успеха латвийской авиакомпании уже просматривается.

«Postimees» пишет, что в случае, если «airBaltic» до конца августа не найдёт необходимые средства для погашения займа, компании может грозить внимание Европейской комиссии в связи с возможной недопустимой государственной поддержкой. Эстонская газета оценивает эту ситуацию очень жёстко, указывая, что возможный процесс с точки зрения авиакомпании не сулил бы ничего хорошего. Правда, речь идёт о прогнозе редакции СМИ, а не об официально объявленном решении Европейской комиссии или уже начатом расследовании.

Газета допускает, что «airBaltic» может постигнуть судьба, похожая на судьбу бывшей национальной авиакомпании Эстонии «Estonian Air», которая прекратила деятельность очень стремительно. Такой сценарий был бы для Эстонии особенно болезненным.

«Postimees» подчёркивает, что «airBaltic» — единственная авиакомпания, которая обеспечивает из Таллина прямые рейсы по нескольким важным для Эстонии направлениям и авиационным узлам, включая Брюссель, Амстердам и Париж.

Если бы латвийская авиакомпания в один день прекратила деятельность, Эстония могла бы потерять существенную часть своей международной связности. Поэтому газета призывает правительство Эстонии не ждать кризисного момента, а уже сейчас подготовить план действий.

Редакция напоминает, что после прекращения деятельности «Estonian Air» Эстония быстро активировала альтернативное решение, создав «Nordica». О том, был ли этот шаг в долгосрочной перспективе финансово выгодным и полностью соответствовал ли требованиям Европейского союза, можно спорить, однако государство по крайней мере не пережило длительного разрыва в авиационном сообщении.

В качестве противоположного примера «Postimees» приводит Литву, где после прекращения деятельности национальной авиакомпании в 2009 году на время возникли гораздо более выраженные проблемы с доступностью прямого сообщения.

Эстонская газета признаёт, что географическое положение Эстонии и сравнительно небольшая численность населения не способствуют стабильной и широкой сети прямых авиарейсов.

Именно поэтому «airBaltic» стала для Эстонии гораздо более значимой, чем просто национальная авиакомпания соседней страны. После неудач «Estonian Air» и литовских авиационных компаний она фактически превратилась в авиакомпанию всей Балтии, которая соединяет жителей региона с европейскими городами.

«Postimees» особо выделяет то, что эстонским налогоплательщикам до сих пор не приходилось платить за эти сообщения — основной финансовый риск компании взяла на себя Латвия.

Именно поэтому газета делает вывод, что правительство Эстонии теперь должно быть готово к ситуации, при которой самолёты «airBaltic» в какой-то сентябрьский день больше не вылетят из Таллина.

Одним из первых серьёзных тревожных сигналов эстонское СМИ называет увольнение многолетнего руководителя «airBaltic» Мартина Гаусса в апреле 2025 года.

«Postimees» указывает, что предыдущий год для компании завершился очень большими убытками, но и следующему руководству, как утверждается, не удалось стабилизировать ситуацию.

По оценке газеты, причины проблем, вероятнее всего, следует искать не только в руководстве компании. «airBaltic», как утверждается, взяла на себя слишком большие риски роста, при этом одновременно реализовались несколько неблагоприятных внешних обстоятельств.

Среди них названы рост цен на топливо из-за геополитических конфликтов, увеличение затрат на рабочую силу и глобальные проблемы с обслуживанием двигателей «Pratt & Whitney». Эти двигатели используют и самолёты «airBaltic», и из-за их технических проверок часть флота долгое время не может полноценно участвовать в полётах.

По оценке «Postimees», правительство Эстонии поступило правильно, когда примерно год назад отказалось от предложения Латвии приобрести 10% акций «airBaltic» примерно за 14 миллионов евро. Газета указывает, что при десятипроцентном участии у Эстонии были бы очень ограниченные возможности влиять на стратегические решения авиакомпании.

В таком случае правительство Эстонии сейчас было бы вынуждено вместе с Латвией искать способы удержать компанию на плаву.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит более 88% акций «airBaltic», а 10% принадлежат немецкому авиационному концерну «Lufthansa».

Эстонское СМИ делает вывод, что государство сейчас может действовать свободнее, поскольку у него нет обязанности спасать «airBaltic» как у акционера. Однако это не отменяет необходимости своевременно подготовиться к возможному прекращению деятельности авиакомпании.

По мнению «Postimees», решения могут быть разными, однако главной целью должно быть сохранение прямого сообщения с важными для Эстонии европейскими авиационными узлами и крупными городами.

В завершение статьи издание высказывает особенно пессимистичный прогноз — банкротство «airBaltic» сейчас выглядит вполне вероятным, если только не будет найден инвестор, новое финансирование или иное решение.