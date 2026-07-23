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Литовская компания продала построенный за 47 млн евро завод в Беларуси всего за один евро 1 3979

Бизнес
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Производство мебели
ФОТО: Unsplash

Литовская промышленная группа SBA завершила выход из Беларуси, продав мебельный завод Mebelain за символическую сумму — один евро. Покупателем стала компания из ОАЭ, конечным владельцем которой является гражданин Беларуси и бывший руководитель предприятия.

Сделка была оформлена 7 мая 2025 года. Вместе с заводом была продана и зарегистрированная в Вильнюсе инвестиционная компания Industrial Investment International, через которую SBA владела белорусским предприятием.

Согласно данным Реестрового центра Литвы, новым владельцем Industrial Investment International стала компания Pinx Assets, зарегистрированная в свободной экономической зоне Дубая. Конечным бенефициаром структуры является гражданин Беларуси.

Как пояснила BNS вице-президент SBA Йоланта Грашене, завод приобрел один из бывших руководителей Mebelain. По ее словам, других предложений о покупке компания не получила.

В SBA отметили, что предприятие было продано за символическую цену, поскольку инвестиции в него были полностью списаны еще почти два года назад.

Группа прекратила работу завода вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины. Весной 2022 года деятельность предприятия была остановлена, а уже в конце того же года SBA признала обесценение долгосрочных активов Mebelain на сумму 29,2 млн евро.

Компания объясняет, что выйти из белорусского бизнеса было непросто. По ее словам, действующие в стране ограничения существенно осложнили продажу активов западных компаний и отпугнули потенциальных покупателей. В результате поиск решения занял несколько лет.

Несмотря на прекращение деятельности предприятия, SBA пришлось урегулировать и связанные с ним финансовые обязательства. В 2022 году мебельное подразделение группы взяло на себя кредит завода перед Европейским банком реконструкции и развития. В феврале 2025 года компания досрочно погасила оставшуюся задолженность, окончательно рассчитавшись с ЕБРР.

Завод Mebelain был открыт в Могилеве в 2015 году. В его строительство SBA инвестировала около 47 млн евро. Предприятие выпускало корпусную мебель, которая поставлялась как в европейские страны, так и на восточные рынки.

Продажа за один евро стала финальным этапом выхода литовской группы из белорусского бизнеса после более чем десяти лет работы на этом рынке.

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#Литва #инвестиции #бизнес #продажа #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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