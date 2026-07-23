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На месте обанкротившегося Sky на Улманя гатве в Риге может открыться новый магазин 3 151

Бизнес
Дата публикации: 23.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: магазин Sky

Раньше на стоянке у Sky на Юрмальской трассе останавливались дорогие Porsche и Lexus, но времена меняются. На это место претендует магазин попроще.

Помещение закрытого супермаркета Sky на Карля Улманя гатве в Риге может снова открыть двери для покупателей. На его месте планируют открыть магазин сети top!, однако сделку еще должен одобрить Совет по конкуренции.

Соответствующие планы сейчас рассматривает Совет по конкуренции. Как сообщили в ведомстве, 15 июля компания Firma Madara 89, управляющая магазинами top!, mini top! и Labais, подала уведомление о приобретении исключительного контроля над активами по этому адресу. Именно здесь до марта 2026 года работал один из магазинов сети Sky, которым управляла компания Skai Baltija. Однако после признания предприятия неплатежеспособным магазин прекратил работу.

Если сделка получит одобрение, в здании откроется новый продуктовый магазин под брендом top!. Совет по конкуренции отмечает, что сделка может повлиять как на рынок закупок товаров повседневного спроса в Латвии, так и на розничную торговлю в радиусе примерно 13 минут езды от магазина.

По закону ведомство должно принять решение - разрешить сделку, запретить ее или согласовать с дополнительными условиями - в течение одного месяца после получения заявления. Если потребуется более детальное изучение влияния на конкуренцию, срок рассмотрения может быть продлен до трех месяцев.

До 6 августа Совет по конкуренции принимает мнения участников рынка и других заинтересованных сторон о возможном влиянии открытия нового магазина на конкуренцию в этом районе.

Напомним, в марте этого года Рижский городской суд признал компанию Skai Baltija, управлявшую сетью супермаркетов Sky, неплатежеспособной. Теперь освободившееся помещение может вновь стать продуктовым магазином, если сделка будет одобрена.

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#Латвия #банкротство #конкуренция #сделка #розничная торговля
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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