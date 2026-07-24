Министерство экономики Латвии и американская компания Native Trading подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство в стране завода по производству артиллерийских ракет полного цикла. Объем инвестиций в проект оценивается в 70–90 млн евро.

Министр экономики Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading, который открывает путь к реализации крупного инвестиционного проекта в сфере оборонной промышленности.

Документ предусматривает сотрудничество сторон для оценки возможностей строительства в Латвии предприятия полного цикла по выпуску артиллерийских ракет. Предполагаемый объем инвестиций составит от 70 до 90 млн евро.

Если проект будет реализован, предприятие сможет выполнять весь производственный процесс — от изготовления твердого ракетного топлива и снаряжения боеголовок до окончательной сборки изделий и проведения квалификационных испытаний.

Речь пока идет не о начале строительства, а о следующем этапе подготовки проекта. Сейчас разрабатываются необходимые документы, выбирается площадка для будущего предприятия и ведется согласование с государственными учреждениями.

В Министерстве экономики рассчитывают, что завод позволит создать новые высококвалифицированные рабочие места, увеличить объем промышленного производства с высокой добавленной стоимостью и укрепить экспортный потенциал страны.

Проект также рассматривается как часть развития оборонной промышленности Латвии. На фоне роста спроса на оборонную продукцию в Европе и странах НАТО власти рассчитывают усилить роль страны в международных производственных цепочках.

Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) будет сопровождать проект, координируя взаимодействие инвестора с государственными структурами. При необходимости для ускорения реализации могут применить механизм поддержки стратегических инвестиций, известный как «зеленый коридор».

Исполнительный директор Native Trading заявил, что компания рассматривает Латвию как долгосрочного партнера и рассчитывает не только привлечь значительные инвестиции, но и создать высококвалифицированные рабочие места. По его словам, проект должен стать примером промышленного сотрудничества между США и Латвией.

Министр экономики Виктор Валайнис, в свою очередь, подчеркнул, что развитие собственного промышленного потенциала является важной составляющей национальной безопасности наряду с укреплением вооруженных сил.

Заместитель директора ЛАИР по привлечению инвестиций Лаура Штровалде назвала инициативу одним из крупнейших новых проектов в оборонной промышленности Латвии за последние годы.

Подписание меморандума не означает автоматического начала строительства, однако фиксирует намерение сторон совместно работать над реализацией проекта. Следующими этапами станут выбор площадки, оформление необходимой документации и получение всех требуемых согласований.