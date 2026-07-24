После прошлогодних неблагоприятных погодных условий Европейский союз выделил Латвии 4,2 млн евро на поддержку сельхозпроизводителей. Однако часть фермеров утверждает, что деньги получили далеко не все пострадавшие, и требует пересмотреть критерии распределения компенсаций.

Латвийские фермеры оспаривают порядок распределения чрезвычайной помощи, которую Европейский союз выделил после неблагоприятных погодных условий прошлого года. По их мнению, часть хозяйств, понесших значительные убытки, так и не смогла получить компенсацию, сообщают Новости ТВ3.

Одним из таких хозяйств стало «Vaicuļevas avoti» в Краславском крае, где выращивают картофель и горох.

По словам представителя хозяйства Анджея Петкевича, вместо ожидаемых 20 тонн картофеля удалось собрать лишь пятую часть урожая.

«Только по картофелю убытки составили около 10 тысяч евро. По гороху — тоже 10 тысяч или даже больше», — рассказал фермер.

На ликвидацию последствий неблагоприятной погоды Европейская комиссия выделила Латвии 4,2 млн евро. Однако помощь получили не все хозяйства.

По словам Петкевича, проблема заключается в выбранных критериях оценки.

«Мы считаем, что решение о распределении средств было неправильным. Оценивался чистый оборот по сравнению с двумя предыдущими годами. Из-за этого многие хозяйства не смогли получить помощь», — отметил он.

Фермер объясняет, что его хозяйство незадолго до неурожая инвестировало в новые технологии выращивания, благодаря чему доходы выросли по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на то что 2025 год оказался убыточным, под установленные критерии предприятие не подошло.

В Министерстве земледелия отвечают, что правила распределения помощи разрабатывались в соответствии с требованиями Европейской комиссии и при ограниченном объеме финансирования пришлось установить единые условия для всех.

Исполняющая обязанности государственного секретаря Министерства земледелия Лиене Янсоне подчеркнула, что оценивались результаты работы всего хозяйства, а не отдельных направлений деятельности.

По ее словам, государство также рассчитывает, что сельхозпредприятия будут развивать разные направления бизнеса, использовать страхование и самостоятельно управлять частью рисков.

В министерстве сообщили, что общая сумма заявленных убытков после прошлогодних погодных условий достигла 16 миллионов евро, что почти в четыре раза превышает объем выделенной Европейским союзом помощи. При этом ведомство не смогло назвать сумму, которая в итоге была выплачена получателям компенсаций.

Фермеры считают, что действующая система не отражает реальные потери отдельных хозяйств. Поэтому несколько представителей отрасли подготовили открытое письмо с призывом пересмотреть принципы распределения чрезвычайной поддержки.