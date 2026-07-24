Латвийская авиакомпания airBaltic зарегистрировала в Швейцарии дочернее предприятие airBaltic Switzerland. Новая компания будет заниматься обеспечением авиационным персоналом, включая подбор, аренду и посреднические услуги.

Национальная авиакомпания airBaltic зарегистрировала в Швейцарии дочернюю компанию airBaltic Switzerland. Согласно данным Швейцарского коммерческого регистра, предприятие было создано 4 мая.

Новая компания полностью принадлежит airBaltic. Ее уставный капитал составляет 20 000 швейцарских франков, или около 21,8 тыс. евро.

Основная задача airBaltic Switzerland — работа с авиационным персоналом. В перечень видов деятельности входят подбор сотрудников, предоставление персонала в аренду и посреднические услуги.

Создание новой структуры происходит в период, когда авиакомпания продолжает искать способы укрепить свое финансовое положение. В последние месяцы airBaltic пересматривает бизнес-план, ведет работу по привлечению инвесторов и рассматривает различные источники финансирования.

По данным Reuters, компания также намерена обратиться к держателям облигаций с просьбой предоставить краткосрочное финансирование. Этот вопрос планируется вынести на собрание облигационеров 3 августа.

Полученные средства необходимы авиакомпании для поддержания финансовой устойчивости и снижения риска дефолта. При этом сама регистрация дочерней компании в Швейцарии напрямую не связана с планами по привлечению финансирования — официально она создана для работы с авиационным персоналом.

В прошлом году оборот группы airBaltic вырос на 4,2% и достиг 779,3 млн евро. Несмотря на это, компания завершила год с убытком в размере 44,3 млн евро, хотя он оказался почти втрое меньше, чем годом ранее. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров.

Крупнейшим акционером airBaltic остается государство Латвия, которому принадлежит 88,37% акций. Еще 10% находятся у немецкой авиакомпании Lufthansa, а оставшаяся доля — у других инвесторов.

Первоначально компания рассчитывала провести IPO, однако позже отказалась от этих планов на 2026 год. В годовом отчете говорится, что в ближайшем зимнем сезоне airBaltic, по текущим прогнозам, потребуется дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 млн евро.

В этих условиях компания продолжает одновременно искать новые источники капитала и развивать корпоративную структуру, в том числе за пределами Латвии.