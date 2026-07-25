Авиакомпания Ryanair не будет ждать пассажиров, попавших в длинные очереди системы входа/выхода (EES), рейсы будут вылетать без тех, кто не успеет вовремя добраться до выхода на посадку. Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Daily Mail.

"Мы никого ждать не будем, наш приоритет - те пассажиры, которые находятся у выхода на посадку, когда начинается посадка. Если вас не будет у выхода на посадку, когда мы закончим посадку, самолет вылетит без вас", - сказал он.

Также О'Лири прокомментировал, имеют ли пассажиры какие-либо права и защиту в таких ситуациях:

"У вас их нет, что досадно, но мы не задерживаем наши рейсы из-за людей, застрявших в очередях на паспортном контроле".

Вместо этого он призвал пассажиров, планирующих поездку, прибывать в аэропорт заранее и быть готовыми к возникновению очереди.

"Им нужно прибыть в аэропорт раньше, но они должны находиться у выхода на посадку, иначе они не улетят", - сказал он.

В издании подчеркнули, что руководитель одной из туристических компаний определил аэропорты, которые "особенно плохи" с точки зрения очередей EES. По его словам, это аэропорты в таких городах, как Лиссабон, Мадрид и Афины.

В то же время О'Лири добавил, что есть около 15 аэропортов, где возникают реальные проблемы.

"Два-три часа ожидания на пограничном контроле, на мой взгляд, - это недопустимо", - отметил он.

Система Entry/Exit System - что известно

Как сообщал УНИАН, EES обязывает 29 стран Шенгенской зоны без внутренних границ собирать биометрические данные путешественников (фотографии лица и отпечатки пальцев) при въезде и подтверждать личность при выезде. С момента полного введения системы в действие в апреле аэропорты и авиакомпании сообщают о масштабном хаосе. В частности, о многочасовых очередях на контрольно-пропускных пунктах и путанице с процедурами.

Система EES действует во всей Шенгенской зоне, в которую входят 25 стран Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Пройти через эти контрольные пункты обязан каждый, кто не является гражданином страны-участницы системы, а также не является гражданином Ирландии или Кипра.

В некоторых аэропортах установлены киоски самообслуживания для регистрации биометрических данных, в других путешественников регистрируют вручную пограничники. На данный момент только Швеция и Португалия позволяют пользоваться специальным приложением. В перспективе EES должна стать полностью автоматизированной системой.

О неготовности системы к пиковому летнему сезону предупреждали во всей авиационной отрасли. Крупнейший лоукостер Европы Ryanair разослал пассажирам предупреждение об аэропортах, где фиксируются серьезные перебои, посоветовав приезжать заранее. В список вошли аэропорт "Тенерифе-Юг" на Канарских островах, аэропорт "Пальма" на Майорке, аэропорты Аликанте и Малаги в Испании, аэропорт "Милан-Бергамо" в Италии, аэропорт в Кракове и аэропорт "Париж-Бове".

Очереди в аэропортах

7 июля Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария сообщили еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру, что в первые месяцы работы системы выявились "значительные трудности", которые нельзя недооценивать.

Министры подтвердили свою поддержку новой системы въезда и выезда, однако призвали Еврокомиссию разрешить государствам-членам и в дальнейшем использовать предусмотренный в системе механизм чрезвычайной гибкости после 6 сентября 2026 года, когда срок его действия должен истечь.