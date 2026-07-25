В первом полугодии этого года Служба контроля неплатежеспособности (СКН) выплатила из Фонда гарантий по требованиям работников 1 164 357 евро для удовлетворения требований 453 работников 31 неплатежеспособного предприятия, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Средний размер выплаты на одного работника в первом полугодии составил 2570 евро.

За аналогичный период прошлого года СКН выплатила из фонда 1 001 335 евро для удовлетворения требований 503 работников 34 неплатежеспособных предприятий. Средний размер выплаты тогда составил 1991 евро.

Всего в первом полугодии этого года СКН приняла 472 решения по требованиям работников, включая решения об их удовлетворении, о внесении изменений в ранее принятые решения и об отказе в выделении средств.

Наиболее крупные выплаты из фонда были произведены для удовлетворения требований 92 работников неплатежеспособного ООО "Skai Baltija" - 285 750 евро, 66 работников ООО "OceanR Production" - 223 211 евро, 96 работников ООО "SmartLynx Airlines" - 218 459 евро, 40 работников АО "Ecolead" - 118 646 евро и 27 работников ООО "Pārsla - apsardze" - 52 272 евро.

В первом полугодии этого года СКН взыскала в Фонд гарантий по требованиям работников 470 877 евро против 257 971 евро за аналогичный период прошлого года.

За счет средств Фонда гарантий по требованиям работников СКН удовлетворяет требования, связанные с выплатой заработной платы, компенсацией за ежегодный оплачиваемый отпуск и другие виды оплачиваемого отсутствия, выплатой выходного пособия при прекращении трудовых отношений, а также возмещением вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.