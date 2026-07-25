Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вам на огород троллейбус не нужен? - Rīgas satiksme выставила на продажу 14 старых 0 114

Бизнес
Дата публикации: 25.07.2026
LETA
Изображение к статье: старый рижский троллейбус

Предприятие Rīgas satiksme выставило на электронный аукцион 14 троллейбусов, говорится в публикации официального издания Latvijas Vēstnesis.

На торги с повышением цены выставлены троллейбусы Škoda 24TR, выпущенные в 2008 и 2009 годах.

Начальная цена лота, включающего все 14 транспортных средств, составляет 40 200 евро. Шаг аукциона — 200 евро.

Аукцион завершится 24 августа.

При этом аукцион будет признан несостоявшимся, а гарантийный взнос не будет возвращен ни одному из участников, если никто из них не предложит цену выше стартовой.

Как сообщалось ранее, оборот Rīgas satiksme в прошлом году составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия выросла в несколько раз — до 10,474 млн евро.

×
Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #Ригас Сатиксме #аукцион #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: Затопленное поле
Изображение к статье: самолет airbaltic
Изображение к статье: магазин Sky

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: рука со стетоскопом
Бизнес
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин на концерте в Юрмале Иконка видео
Lifenews
3
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс
Политика
2
Изображение к статье: Медведица с медвежатами
В мире животных
Изображение к статье: Греческие развалины
В мире
Изображение к статье: Диаграмма - расходы на авто
Наша Латвия
Изображение к статье: рука со стетоскопом
Бизнес
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин на концерте в Юрмале Иконка видео
Lifenews
3
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео