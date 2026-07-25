На торги с повышением цены выставлены троллейбусы Škoda 24TR, выпущенные в 2008 и 2009 годах.

Начальная цена лота, включающего все 14 транспортных средств, составляет 40 200 евро. Шаг аукциона — 200 евро.

Аукцион завершится 24 августа.

При этом аукцион будет признан несостоявшимся, а гарантийный взнос не будет возвращен ни одному из участников, если никто из них не предложит цену выше стартовой.

Как сообщалось ранее, оборот Rīgas satiksme в прошлом году составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия выросла в несколько раз — до 10,474 млн евро.