VCA увеличило свое участие в капитале LJMC с 32,93% до 82,93%. Гражданину Литвы Адомасу Навицкасу принадлежит еще 6,85%, а зарегистрированной в Швейцарии компании "SIX SIS" - 3,65% акций.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что в середине июля этого года Совет по конкуренции разрешил VCA получить решающее влияние над LJMC. Цель сделки - укрепить медицинский и инфраструктурный потенциал обоих предприятий, чтобы обеспечить пациентам более доступные и современные услуги здравоохранения в долгосрочной перспективе.

В начале этого года крупнейшими акционерами LJMC были Илзе Бирка (17,5%), Мартиньш Биркс (17,5%), Янис Биркс (12,8%), Гуна Шварцберга (10,36%), ООО "POM" (8,82%) и Навицкас (6,85%).

В прошлом году оборот LJMC составил 10,288 млн евро, что на 1% больше, чем в 2024 году, а прибыль предприятия выросла на 30,2% - до 240 996 евро.

В 2024 году VCA работало с оборотом 64,787 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла на 5,9% - до 9,497 млн евро. Финансовые данные за 2025 год еще не опубликованы.

Компания зарегистрирована в 2011 году, ее основной капитал составляет 25 000 евро.

VCA входит в группу АО "Repharm", в которую также входят АО "Sentor Farm aptiekas", управляющее аптечной сетью "Mēness aptiekas", ООО "Centrālā laboratorija", АО "Recipe Plus" и другие предприятия. Материнской компании группы "Repharm" - АО "AB City" (88,51%) - также принадлежит производитель лекарств АО "Olpha", который, в свою очередь, владеет АО "Rīgas farmaceitiskā fabrika", ООО "Tonus Elast", ООО "Silvanols" и другими предприятиями. Истинными выгодоприобретателями "AB City" являются Сергей Корниенко, Андрей Лейбович, Елена Никитина и Роберт Тавьев.