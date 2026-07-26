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Civinity завершила приобретение компании Metus, обслуживающей почти 3000 лифтов в Хорватии 0 21

Бизнес
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Metus

Civinity, группа компаний в сфере обслуживания зданий, инженерных и технологических решений, работающая в Северной Европе и странах Балтии, завершила приобретение хорватских лифтовых компаний Metus и Metus Service у шведской Sdiptech. Общая стоимость сделки составляет 2,44 млн евро. После сделки Civinity владеет 100% акций обеих компаний.

В группе Metus работает около 280 человек. Компания занимается производством лифтов, монтажом новых лифтов, а также техническим обслуживанием и модернизацией. В Хорватии она обслуживает примерно 2800 лифтов разных производителей. В местной сервисной команде более 40 техников, а аварийная служба работает круглосуточно. У компании есть филиалы в регионе Загреба, Вараждине, Осиеке, Риеке и Сплите. Клиентов обслуживают команды, работающие в нескольких регионах.

"По портфелю услуг и сети техников Metus входит в число лидеров хорватского рынка. Оценивая компанию, мы смотрели на то, как она обслуживает клиентов в разных регионах страны. Люди, которые здесь работают, знают рынок много лет. Мы будем развивать этот бизнес вместе с ними", говорит председатель правления группы Civinity Дейвидас Яцка.

История Metus на хорватском лифтовом рынке началась в 1992 году. Повседневную работу сервисной команды составляют плановое обслуживание и аварийные вызовы. Компания ремонтирует лифты, меняет изношенные детали и помогает клиентам подготовиться к периодическим проверкам. Её техники обслуживают жилые дома, офисы, общественные здания и другие объекты.

По неаудированным данным за 2025 год, консолидированная выручка Metus составила 18,9 млн евро, EBITDA 1,1 млн евро, а совокупные активы 12,6 млн евро. Выручка приобретённых компаний равна почти пятой части выручки Civinity до сделки.

Лифты Metus производит в Боснии и Герцеговине, а команды по монтажу новых лифтов работают в Германии и на других европейских рынках. Наибольший потенциал роста Civinity видит в обслуживании лифтов. Договоры на обслуживание обычно действуют дольше, чем длятся монтажные проекты, и клиенты часто остаются с одним и тем же поставщиком услуг на протяжении всего срока эксплуатации лифта. Договоры продлевают тогда, когда техники работают надёжно и быстро реагируют на неисправности.

Приобретая Metus, Civinity получает сложившиеся сервисные команды в Хорватии и Словении вместе с портфелями клиентов, которые они обслуживают. Группа может сразу продолжить текущую деятельность и постепенно расширять её в обеих странах. Обслуживание лифтов Civinity считает важной услугой для клиентов в жилой и коммерческой недвижимости.

Деятельность в Словении выросла на 47% за год

Компания Metus в Словении зарегистрирована в 2022 году и работает в Любляне. В 2025 году её выручка достигла 1,26 млн евро против 856 тысяч евро годом ранее. В команде в среднем работало около девяти человек.

Словенская команда продолжает расти. Civinity планирует расширять портфель клиентов и вместе с ним увеличивать местную команду.

"В Словении уже работает местная команда, и портфель клиентов растёт. Теперь мы хотим масштабировать этот бизнес. В другие страны будем выходить постепенно, потому что темп расширения сервиса зависит от количества техников и реального времени реагирования. Metus станет нашей базой для дальнейшего расширения в регионе", говорит Д. Яцка.

В Хорватии действует программа установки лифтов

В Хорватии сейчас действует государственная программа, поддерживающая установку лифтов и другого оборудования доступной среды в многоквартирных домах. Государство покрывает треть расходов по подходящим проектам. По оценке хорватского министерства, под программу могут подойти около 15 000 зданий. На программу выделено 2 млн евро на 2026 год и 3 млн евро на 2027 год.

Новым лифтам потребуется регулярное техническое обслуживание. Филиалы Metus уже работают в главных регионах Хорватии, а в Словении растёт отдельный портфель клиентов.

Metus принадлежала Sdiptech с 2015 года. Для финансирования сделки Civinity выпустила облигации частного размещения номинальной стоимостью 893 тысячи евро, которые выкупила INVL Bridge Finance.

Сначала Civinity сосредоточится на укреплении своей деятельности и местных команд в Хорватии и Словении.

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#бизнес #технологии #хорватия #лифты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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