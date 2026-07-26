Мы работаем побольше, чем соседи по ЕС — занятость в нашей стране на 2,6% выше среднего в Союзе, а уровень ее прироста с 2010 года постоянно опережает темпы Евросоюза. У нас, в процентном отношении, трудится больше народу, чем во Франции, Италии, Испании, Португалии, Бельгии и даже Финляндии. И то сказать: на местное пособие по безработице - не проживешь!

Третьи с конца в Евросоюзе

Тремя крупнейшими отраслями Латвии, формирующими наибольшие доли внутреннего валового продукта, по данным Министерства экономики, являются: государственное управление и оборона (7,3%), сдача недвижимости в аренду (6,9%) и розничная торговля (5,4%). Такие сведения приводятся в обзоре рынка труда, прогнозирующем развитие экономики до 2040 года.

ВВП на душу населения (в фактических ценах, по покупательной способности), в минувшем году насчитывал в нашей республике 71% от среднего по ЕС, при этом среди 28 государств-участников Союза, мы расположились на не слишком почетном 25-м месте. За нами лишь Греция и Болгария. Со своей стороны, Литва расположилась на 17-м, Эстония — на 20-м месте.

В качестве утешения Минэкономики рассказывает, что в период с 2010 по 2025 год отставание по душевому ВВП сократилось у нас на 19%. «Главным образом конвергенцию определял более высокий прирост ВВП, чем в среднем в ЕС», – считает ведомство Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян). И призывает рассматривать события через призму оптимизма:

«Рынок труда... стабилизировался, и численность занятых вновь начала расти, однако оздоровление происходит осторожно, поскольку возможности предприятий расширить занятость ограничивают как растущие расходы на рабочую силу, так и все более ограниченные резервы рабочей силы. Безработица остается на низком, стабильном уровне, и напряжение на рынке труда постепенно уменьшается, о чем свидетельствует сокращающееся число вакансий и существенно сокращается число длительных безработных. При этом сохраняются структурные несоответствия между востребованными и доступными на рынке труда навыками, которые дополняются выраженными региональными различиями - в Латгалии безработица по-прежнему почти в два раза выше, чем в среднем в государстве».

В прошлом году произошел и абсолютный прирост числа работающих — в возрасте с 15 до 74 лет их число увеличилось на 5,7 тысячи, и составило 883,1 тысячи.

Если же вернуться к структуре ВВП, то в Латвии в настоящий момент продукция компьютерного программирования более чем втрое опережает по стоимостному выражению выпускаемое машиностроением — соответственно, 4,5 и 1,2 процентов. Наземный транспорт с его вкладом в 3,8%, значительно превосходит финансовые услуги — 2,4%, в свою очередь охранная деятельность стоит в табели о рангах выше общественного питания — 1,8 и 1,6 процентов. Эти цифры являются подспорьем в определении того, какие секторы на сей момент и в среднесрочной перспективе потребуют наибольшее количество трудящихся.

«Спасительная» эмиграция

В документе Минэкономики приводится и впечатляющая таблица — как снизился уровень безработицы с посткризисного 2010-го до 2025-го. 19,5 процентов и 6,9 — падение почти втрое. Но тут, конечно, не в феноменальном восстановлении экономики, аки Феникс из пепла, дело. Если бы не было эмиграционного клапана, то массы оставшихся без заработка людей просто бы разорвали все и вся общественным взрывом — но у нас вместо того произошло тихое стравливание излишков рабсилы в «Старую Европу». И вход на рынок малобюджетной, ирландской, авиакомпании, этому очевидно, поспособствовал. Потому когда известный харизматический политик использует взлетающий самолет как символ своей кампании, надо бы указать — что лайнер вывозит из Латвии ее мозги и руки...

Сейчас же ЛР вынуждена все более импортировать рабочую силу. Согласно данным Государственной службы занятости на весну 2026 года, наибольшее число вакансий в стране имелось для подсобных рабочих, водителей грузовых автомобилей и строителей.

Средняя брутто-зарплата в стране в прошлом году составляла 1815 евро, «и после инфляционного шока предыдущих лет постепенно восстанавливалась также покупательная способность жителей». По факту, в 2022 году реальные доходы населения за счет роста цен упали на 8,7 процентов...

Нынешний же показатель заработка в Латвии может показаться невеликим по сравнению с той же Германией (4000-4700), однако является весьма конкурентоспособным на фоне Индии (350-450) или Узбекистана (500).

Тем временем, в самой ЛР разница в зарплатах — как в разных странах. Скажем, труженики финансового сектора имеют в среднем, до вычета налогов, 3077 евро — что равносильно зарплате в Италии. А вот занятые в нашем отельно-ресторанном секторе получают менее 1200 евро, что равняется среднему показателю Болгарии.

В общем и целом, главным конкурентным преимуществом страны, по которому она все еще способна привлекать иностранных инвесторов, служит дешевизна труда. «Затраты на рабочую силу в Латвии являются одними из самых низких в государствах-участниках ЕС», - констатирует Министерство экономики. Так, в течение 2025 года эта позиция составляла 61% от среднего уровня Евросоюза, а в обрабатывающей промышленности и вовсе 52,5%.

Таким образом, размещая производство у нас, западные фабриканты могут рассчитывать на среду примерно начала XX века — зачаточное законодательство о труде, профсоюзы на минималках, и власть министров-капиталистов.

«В условиях открытого рынка труда продолжится выравнивание уровня зарплат»

Такую перспективу на ближайшие года нам рисует Минэкономики. Обещая, что при «базовом сценарии», «до 2040 года объем экономики Латвии был бы 32% больше и в структуре народного хозяйства доминировали бы отрасли высокой добавленной стоимости».

Между прочим, сей сценарий предполагает: «Геополитическая ситуация стабилизировалась. Предприятия нашли решения по переориентации деятельности на новые ниши предпринимательской деятельности и новые рынки сбыта товаров. Цепи поставок относительно быстро приспособились к новым обстоятельствам».

Здесь, по мнению Вашего автора, описывается все же идеальный вариант, который при настоящих внешнеполитических факторах никак нельзя признать основополагающим. И для рынка труда ЛР вероятнее всего основными вызовами станут не искусственный интеллект, внедрение беспилотных грузовиков и 3-4D печать, но – тупиковость местного рынка, с возрастающими рисками безопасности, что может оттолкнуть иностранный капитал, несмотря даже на зарплатный демпинг. Приметы этого видятся уже сейчас в Латгалии...

Занятые на фоне трудоспособных, в тыс. чел.

Инфографика Министерства экономики.