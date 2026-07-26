Разница особенно заметна в более высоких ценовых категориях.

В Эстонии 17% респондентов готовы заплатить за покупку недвижимости от 200 000 до 300 000 евро, а 9% — более 300 000 евро. В Литве эти показатели составляют 10% и 4% соответственно, а в Латвии — 3% и 3%.

Сообщается, что наиболее чувствительны к цене латвийцы: 35% из них готовы заплатить менее 50 000 евро, а 31% — от 50 001 до 100 000 евро. Это означает, что для двух третей респондентов в Латвии подходящая цена на жилье составляет до 100 000 евро.

В Литве ситуация несколько больше похожа на эстонскую, но доля высоких ценовых диапазонов все же уступает эстонской: жилье дороже 200 000 евро готовы купить 14% литовских респондентов против 26% в Эстонии.

Ну, что дорогие жители Латвии, - назад в хрущевки?

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