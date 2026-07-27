«Вата воет, значит, все правильно. Вате абсолютно пофиг, что владелец магазина за их деньги поддерживает убийство украинцев, лишь бы дешевое дерьмо хлебать. Бедная вата», – так отреагировал в социальной сети Facebook на протесты людей Айварс Малниекс, руководитель Селийского регионального подразделения платформы продажи леса e-Silva. В этой сентенции сокрыт и социальный, и обыкновенный расизм.

А у вашего автора вот как совпало: варил купленный на магазине-складе компотик из сухофруктов, и узнал, что мощной полицейской операцией соколы Домбравы штурмовали продмаги. Людям приказали оставить товары и выходить!

Вообще, мы посещали Mere последние 4 года, не реже 2 раз в месяц. Бывали в 5 рижских точках – совсем недавно открылась на улице Деглава - а всего их было 12. Что покупали:

-Сухофрукты (Узбекистан);

-Орехи с сухофруктами (Латвия);

-Маринованную сельдь (Латвия);

-Маринованные овощи (Узбекистан);

-Гречку (Казахстан);

-Овсянку (Украина);

-Каши быстрого приготовления (Сербия);

-Лапшу быстрого приготовления (Китай)

-Конфеты (Украина);

-Кисель (Эстония);

-Минеральную воду (Литва);

-Красное вино (Чили).

Все эти товары представляли собой лучшее сочетание «цена-качество», чем аналогичные позиции на рынке. Все они были изготовлены либо в ЕС, либо в странах, дружественных ЕС.

В магазинах и на складах работали сотни людей, по контрактам продукцию изготавливали – тысячи, закупались – десятки тысяч, в бюджет подвергнутая санкциям Евросоюза компания SIA Latprodukti перечисляла миллионы евро. Оборот за прошлый отчетный год составил 31.57 миллионов евро, рост более 50%.

Бизнес-практика подобных предприятий основана на минималистическом подходе к маркетингу: самая простая раскладка товара на палетах, никакой рекламы кроме «сарафанной», ни цента на фирменную форму персоналу, даже пакеты в магазинах «анонимизированные».

Исполнение регул Брюсселя, конечно, это у нас – святое! Хотя вот, например, Болгария недавно поставила вето на внесение в санкции патриарха Кирилла. Да еще вопрос – как решения ЕС исполнять. Власти Латвии могли дать доработать предприятию, распродать товары, устроить людей. Вместо того, они в очередной раз взяли под козырек, а по жизни поступили – как сволочи. Сотни тонн продуктов в отключенных холодильниках на магазинах и складах, сгниют и будут утилизированы.

Безусловно, свято место пусто не бывает – и пока в стране есть малобюджетные группы потребителей, выгадывающие каждый цент, эту нишу будут стараться занять новые предприятия. Однако перезапуск такой масштабной цепочки поставок, как продуктовый супермаркет, дело весьма длительное. Поэтому, надо полагать, на ближайшие месяцы магазины, чьи материнские компании находятся в Литве ли, в Дании, Германии, могут спокойно делить оставшуюся клиентуру Mere.

Поэтому, глядя с точки зрения – кому выгодно? – выделяем ориентированный на Запад крупный ритейл, который находится в тесной связи с правительством, подписывает с ним всевозможные «меморандумы низких цен», а по сути реализует скрытые картельные соглашения, когда сходные товары стоят фактически цент-в-цент одинаково в крупнейших торговых сетях Латвии.