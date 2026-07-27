Однако в розничной торговле все отчетливее проявляется еще одна тенденция: новые правила по-разному влияют на магазины различных форматов. Чаще всего в проигрыше оказываются небольшие магазины шаговой доступности, расположенные в конце привычного маршрута покупателя.

«Опасаясь не успеть купить алкоголь до 20:00, люди совершают покупку раньше — по дороге домой, в более крупном магазине или возле автозаправочной станции. В результате до местного магазина эта покупка уже не доходит», — заявил председатель правления SIA Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймонд Окманис.

По его словам, новые правила изменили не столько объем потребления алкоголя, сколько покупательские привычки.

«Мы видим, что объемы продаж алкоголя сократились, однако наиболее заметные изменения произошли именно в поведении покупателей. Люди приобретают алкоголь заранее, еще до возвращения домой, поскольку не хотят рисковать и столкнуться с тем, что местный магазин уже не сможет его продать. В результате больше всего страдают небольшие магазины, расположенные в конце ежедневного маршрута покупателя», — отметил Окманис.

Он также подчеркнул, что за последние годы покупатели в целом стали гораздо более осмотрительно подходить к покупкам. Люди чаще заранее планируют покупки, реже заходят в магазин спонтанно и внимательнее относятся к своим расходам. Поэтому алкоголь все чаще становится частью заранее составленной потребительской корзины, а не импульсивной вечерней покупкой. Ограничения времени продажи алкоголя лишь усиливают эту тенденцию.

В Министерстве здравоохранения считают, что первые результаты можно оценить как положительные. В то же время там признают, что объективно оценить эффективность новых правил можно будет лишь спустя более продолжительный период. На уровень потребления алкоголя влияют не только ограничения доступности, но и покупательная способность населения, экономическая ситуация и изменение общественных привычек.

Схожего мнения придерживается и Раймонд Окманис, подчеркивая, что статистику не следует трактовать слишком упрощенно.

«Для небольших магазинов важен общий поток покупателей и стоимость всей потребительской корзины. Алкоголь часто покупают вместе с продуктами питания, закусками и другими товарами повседневного спроса, поэтому любые изменения в этом сегменте отражаются и на продажах других товаров. Наши наблюдения показывают, что люди не отказались от покупок — они просто адаптировались к новым правилам», — резюмировал Окманис.

Организации производителей и продавцов алкоголя также отмечают, что снижение потребления наблюдается уже несколько лет и характерно не только для Латвии, но и для других европейских стран. Поэтому нынешние результаты нельзя автоматически связывать исключительно с ограничением времени продажи алкоголя.

По мнению LaTS, получить объективную картину влияния новых правил можно будет только после более длительного периода наблюдений. Лишь проанализировав данные о продажах за несколько лет и сопоставив их с экономическими показателями, можно будет судить, действительно ли сокращение времени продажи алкоголя существенно снизило его потребление или же главным образом изменило покупательские привычки. Для розничной торговли важно оценивать не только объемы продаж одного товара, но и структуру всей потребительской корзины, а также долгосрочные изменения в поведении покупателей.

По данным Службы государственных доходов, в первом квартале 2026 года объем алкогольных напитков, реализованных для потребления в Латвии, оказался на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее снижение зафиксировано в сегментах алкогольных коктейлей и вина, тогда как в отдельных категориях крепких алкогольных напитков наблюдался даже небольшой рост. Это свидетельствует о том, что потребительские привычки меняются неравномерно и по-разному в различных сегментах рынка.